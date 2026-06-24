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Scholen werden gesloten op aandringen van Federatie Medisch Specialisten

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De scholen waren op 16 maart 2020 open gebleven als de Federatie Medisch Specialisten (FMS) twee dagen eerder niet opeens had geadviseerd dat niet te doen. Dat stelde oud-voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller tijdens een verhoor door de parlementaire enquête corona. “Dat was het kantelpunt.”

“Het was niet alleen een onaangename verrassing, maar ook een deuk in de stelling dat we ons konden baseren op de wetenschap”, aldus Rosenmöller.

Andere inkleuring

Het Outbreak Management Team en de PO- en VO-raad zeiden op basis van wetenschappelijk bewijs uit China dat scholen open konden blijven. “Dit werd tenietgedaan door wetenschappers die er een andere inkleuring aan gaven”, zei Rosenmöller.

“Als dat niet was gebeurd, dan waren de scholen op 16 maart opengebleven. Wat daarna was gebeurd, weet ik ook niet.”

Regie boven anarchie

Na dat advies had de VO-raad geen andere optie meer dan voor een scholensluiting te zijn, zei de voormalige bestuurder. “De stemming in de sector sloeg om.”

Kinderen zouden niet enorm kwetsbaar zijn, maar Rosenmöller benadrukte dat er ook veel ouderen op scholen rondlopen. Er waren dan ook zorgen bij leraren. Volgens de oud-voorzitter moesten de scholen dan ook dicht na het advies van de specialisten. “Anders krijg je misschien leraren die niet meer willen komen. We kozen voor regie boven anarchie.” (ANP)

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