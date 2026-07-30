Pijnkliniek mag geen lidocaïne verstrekken voor coronaklachten

Een commerciële pijnkliniek in Velsen-Noord mag mensen met chronische coronaklachten niet zomaar meer het middel lidocaïne geven. De stof is daar namelijk niet voor goedgekeurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat er “een risico voor de patiëntveiligheid” bestaat en wil dat Excellent Care Clinics daarom stopt met de behandeling.

De kliniek krijgt drie maanden om te stoppen met het niet-geregistreerde middel. Dat respijt is bedoeld “om mensen goed te kunnen informeren, maar vooral om het af te bouwen”.

Exellent Care Clinics

Excellent Care Clinics is gespecialiseerd in pijnbehandeling. Lidocaïne wordt daar al jaren voor gebruikt, en dat mag. Artsen van de kliniek stellen dat ook patiënten met postcovid er baat bij hebben. Ruim honderd mensen kregen het middel de afgelopen jaren. Ze moesten tot vier keer per dag zelf thuis lidocaïne-HP-β-CD inspuiten. Iedere zes weken kregen ze in de kliniek een injectie met lidocaïnehydrochloride. Volgens de kliniek werden hun klachten vervolgens minder erg.

Lidocaïne

Omdat lidocaïne niet is goedgekeurd voor postcovid, valt het middel buiten de reguliere zorg. Daarom had een onafhankelijke toetsingscommissie toestemming moeten geven, en dat is niet gebeurd. Om die reden onderzocht de IGJ of de kliniek goede zorg heeft geleverd. De inspectie beslist binnenkort of de kliniek de regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft overtreden.

Kritiek

De kliniek zegt dat de toestemming niet nodig was. De instelling vindt dat de toetsingscommissie, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), zijn boekje te buiten is gegaan. Na kritiek van de commissie zouden ook andere instanties, waaronder de IGJ, negatief zijn geworden. Daarom wil de kliniek een rechtszaak aanspannen tegen de toetsingscommissie. (ANP)

De IGJ zegt dat de mensen die lidocaïne kregen relatief veel bijwerkingen hebben gemeld. Ook vindt de inspectie dat sprake is van belangenverstrengeling. Bestuurders van de kliniek hebben de patenten op de gebruikte vorm van lidocaïne, en hebben dus een zakelijk belang bij de uitkomsten van het onderzoek.

Een artikel over de behandeling met lidocaïne verscheen in december in het wetenschappelijke blad eClinicalMedicine, met hulp van onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De studie kreeg veel kritiek. Zo was er geen controlegroep die het middel niet kreeg. Daardoor is niet zeker dat de lidocaïne ervoor zorgde dat de toestand van de proefpersonen vooruitging. Het Geneesmiddelenbulletin waarschuwde voor “valse hoop”. Daarom hebben de VU-onderzoekers hun artikel teruggetrokken. (ANP)