Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Kwaliteit
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Pijnkliniek mag geen lidocaïne verstrekken voor coronaklachten

,

Een commerciële pijnkliniek in Velsen-Noord mag mensen met chronische coronaklachten niet zomaar meer het middel lidocaïne geven. De stof is daar namelijk niet voor goedgekeurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat er “een risico voor de patiëntveiligheid” bestaat en wil dat Excellent Care Clinics daarom stopt met de behandeling.

De kliniek krijgt drie maanden om te stoppen met het niet-geregistreerde middel. Dat respijt is bedoeld “om mensen goed te kunnen informeren, maar vooral om het af te bouwen”.

Exellent Care Clinics

Excellent Care Clinics is gespecialiseerd in pijnbehandeling. Lidocaïne wordt daar al jaren voor gebruikt, en dat mag. Artsen van de kliniek stellen dat ook patiënten met postcovid er baat bij hebben. Ruim honderd mensen kregen het middel de afgelopen jaren. Ze moesten tot vier keer per dag zelf thuis lidocaïne-HP-β-CD inspuiten. Iedere zes weken kregen ze in de kliniek een injectie met lidocaïnehydrochloride. Volgens de kliniek werden hun klachten vervolgens minder erg.

Lidocaïne

Omdat lidocaïne niet is goedgekeurd voor postcovid, valt het middel buiten de reguliere zorg. Daarom had een onafhankelijke toetsingscommissie toestemming moeten geven, en dat is niet gebeurd. Om die reden onderzocht de IGJ of de kliniek goede zorg heeft geleverd. De inspectie beslist binnenkort of de kliniek de regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek heeft overtreden.

Kritiek

De kliniek zegt dat de toestemming niet nodig was. De instelling vindt dat de toetsingscommissie, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), zijn boekje te buiten is gegaan. Na kritiek van de commissie zouden ook andere instanties, waaronder de IGJ, negatief zijn geworden. Daarom wil de kliniek een rechtszaak aanspannen tegen de toetsingscommissie. (ANP)

De IGJ zegt dat de mensen die lidocaïne kregen relatief veel bijwerkingen hebben gemeld. Ook vindt de inspectie dat sprake is van belangenverstrengeling. Bestuurders van de kliniek hebben de patenten op de gebruikte vorm van lidocaïne, en hebben dus een zakelijk belang bij de uitkomsten van het onderzoek.

Een artikel over de behandeling met lidocaïne verscheen in december in het wetenschappelijke blad eClinicalMedicine, met hulp van onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De studie kreeg veel kritiek. Zo was er geen controlegroep die het middel niet kreeg. Daardoor is niet zeker dat de lidocaïne ervoor zorgde dat de toestand van de proefpersonen vooruitging. Het Geneesmiddelenbulletin waarschuwde voor “valse hoop”. Daarom hebben de VU-onderzoekers hun artikel teruggetrokken. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:CoronavirusFarmaceutische zorgInspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (igj)

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:00 Pijnkliniek mag geen lidocaïne verstrekken voor coronaklachten
27 jul 2026 Zaak over ‘coronamoorden’ en doorbreken van beroepsgeheim dient
17 jul 2026 Hermans houdt expertisecentra voor postcovid jaar langer open
16 jul 2026 Nieuwe RIVM-baas: 'Houd wetenschap en politiek bij volgende pandemie strikt gescheiden'
10 jul 2026 Oud-horecavoorman: niet horeca maar zorg had in coronatijd sterkste lobby

Interessant voor u

Webinar 1 juni 2026 | Duurzame zorg | Circulaire waarde ontstaat in ...
· 0 jaar geleden
32:08
Webinar 1 juni 2026 | Duurzame zorg | Van afval naar grondstof
29 weergaven · 0 jaar geleden
Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties