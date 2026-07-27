Zaak over ‘coronamoorden’ en doorbreken van beroepsgeheim dient

Het medisch tuchtcollege buigt zich over de vraag of zes medewerkers van GGZ Drenthe hun beroepsgeheim terecht hebben doorbroken omdat ze dáchten dat een coronaverpleegkundige aan hen ‘een twintigtal moorden’ had opgebiecht.

In de rechtbank in Zwolle diende afgelopen vrijdag de zaak van een voormalige coronaverpleegkundige. Hij melde zich eind 2022 met PTSS-klachten bij GGZ Drenthe. De ggz-hulpverleners begrepen zijn hulpkreet heel anders. Zij raakten ervan overtuigd dat hij had opgebiecht eigenhandig coronapatiënten uit hun lijden te hebben verlost. Ze namen begin 2023 een uitzonderlijk besluit: ze doorbraken hun medisch beroepsgeheim en lichtten met een brief zijn werkgever in, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook praatten enkelen van hen met de politie.

Kort daarop viel een arrestatieteam het huis van de verpleegkundige binnen. De voormalige coronaverpleegkundige werd opeens verdachte in plaats van iemand met een trauma die hulp vroeg. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dood van ‘een twintigtal’ covid-patiënten. Op eigen houtje zou hij hun sterven hebben versneld. Het leek de grootste moordzaak in de Nederlandse geschiedenis, aldus de Volkskrant.

Geen enkel bewijs

Van de ernstige verdenking bleef uiteindelijk niets over: het OM vond ondanks uitgebreid onderzoek geen enkel bewijs en vervolgde de verpleegkundige niet. Hijzelf had vanaf het begin ontkend. Vanwege de enorme gevolgen die het voor hem heeft gehad, zit hij nu, drie jaar later, in de rechtbank in Zwolle. Hij heeft een tuchtzaak aangespannen tegen de zes betrokken ggz-medewerkers: drie psychiaters, twee psychologen en een verpleegkundig specialist. Volgens hem hebben zij ten onrechte hun beroepsgeheim doorbroken en hebben ze onzorgvuldig gehandeld. De ggz-medewerkers weerspreken dat en zeggen correct te hebben gehandeld. De uitspraak volgt over zes weken.