Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Kwaliteit
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hermans houdt expertisecentra voor postcovid jaar langer open

,

De speciale expertisecentra waarin mensen met postcovid kunnen worden behandeld, blijven zeker een jaar langer open.

Zorgminister Sophie Hermans (VVD) meldt in een Kamerbrief dat geld dat hiervoor is vrijgemaakt nog niet op is, waardoor de centra in 2027 open kunnen blijven.

Voorstel

De centra bestaan inmiddels ruim anderhalf jaar. Tot eind mei zijn hier 1550 volwassenen en 350 kinderen ontvangen met langdurige klachten na een coronabesmetting. Het kabinet heeft de organisaties die betrokken zijn bij de expertisecentra gevraagd om een voorstel uit te werken over hoe de zorg voor postcovid-patiënten ook na 2027 behouden blijft. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Coronavirus

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

19:47 Hermans houdt expertisecentra voor postcovid jaar langer open
16 jul 2026 Nieuwe RIVM-baas: 'Houd wetenschap en politiek bij volgende pandemie strikt gescheiden'
10 jul 2026 Oud-horecavoorman: niet horeca maar zorg had in coronatijd sterkste lobby
10 jul 2026 Hugo de Jonge: maatregelen waren onvermijdelijk
7 jul 2026 Snel onderzoek tijdens covid gefrustreerd door kosten en complexiteit

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties