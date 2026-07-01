Van Dissel: ophef over ‘kudde-immuniteit’ was mijn schuld 

“Dat hele gedoe over kudde-immuniteit is gewoon mijn schuld”, geeft Jaap van Dissel toe aan de parlementaire enquêtecommissie corona. Daarmee blikt de voormalige RIVM-directeur terug op de ophef die ontstond na uitspraken van toenmalig premier Mark Rutte toen hij het land toesprak vanuit het Torentje over de lockdown. Het was volgens Van Dissel “te vroeg geredeneerd” dat het virus kon worden ingedamd door het rond te laten gaan, zodat mensen immuun zouden worden.

Dat heeft Van Dissel “in het begin gesuggereerd” als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), waarna ook Rutte sprak over groepsimmuniteit in zijn speech. “Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid”, redeneerde de premier toen.

Te kort door de bocht

“Uiteindelijk werd wel duidelijker dat het helemaal niet zo snel ging. Na de hele eerste golf had nog maar 5 procent van Nederland de infectie überhaupt gehad”, blikt Van Dissel nu terug. Het inzicht dat groepsimmuniteit een “mission impossible” werd, kwam volgens hem snel. “Op dat moment was het een geweldig idee, maar wel veel te kort door de bocht”, aldus Van Dissel. Hij zei dat snel duidelijk was dat vaccins wel een uitweg konden bieden.

Niet maakbaar

De oud-RIVM-directeur benadrukte ook dat het virus niet volledig maakbaar was. Er kon wel gestuurd worden op de verspreiding van corona, maar in feite was de invloed volgens hem “bescheiden”. (ANP)