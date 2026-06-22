Kinderarts: meer kindermishandeling door schoolsluitingen

Toen de scholen tijdens de coronapandemie dicht moesten, werkte dat kindermishandeling in de hand. Dat zei kinderarts Károly Illy tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij benadrukte dat er geen cijfers van zijn, maar dat de kans dat er dingen achter de voordeur gebeuren die schadelijk zijn voor kinderen in zo’n situatie “levensgroot aanwezig” is.

Met het sluiten van de scholen verdween er voor sommige kinderen een “veilige haven”, zei Illy. Veilig Thuis had ook veel zorgen over de schoolsluiting, ook omdat het meldpunt daardoor minder signalen kreeg over kindermishandeling.

Commissielid Songül Mutluer vroeg de kinderarts of er cijfers moeten komen over de wisselwerking tussen schoolsluitingen en schadelijke situaties voor kinderen. “Ik denk het wel”, zei Illy daarop.

Mentale gezondheid

Volgens de kinderarts hadden de vrijheidsbeperkende maatregelen ook een effect op de ontwikkeling van jongeren. Ze konden zich emotioneel en sociaal niet of minder goed ontwikkelen, doordat ze minder mensen tegenkwamen, stelde Illy. Hij denkt dat dit ook nu nog steeds zorgt voor een achterstand bij sommige mensen.

Dat geldt ook voor de mentale gezondheid van jongeren. Die ging bij veel mensen flink achteruit doordat ze bijvoorbeeld eenzaam op een studentenkamer zaten, stelde Illy. “We zagen in die periode beduidend meer meisjes met eetstoornissen in mijn ziekenhuis. Ook waren er meer kinderen met suïcidale gedachten en pogingen tot zelfmoord”, aldus Illy. “Dat was het topje van de ijsberg van al het leed dat daaronder zat. De kinderen waren heel erg ziek van alle isolerende maatregelen.” (ANP)