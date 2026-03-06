Einde aanwijzing voor Rotterdamse zorgaanbieder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan Agnes Zorg in Rotterdam beëindigd. Agnes Zorg heeft het afgelopen half jaar verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Een jaar geleden constateerde de inspectie tekortkomingen in de zorg van Agnes Zorg. Vooral rondom het vastleggen van de actuele zorgbehoefte, de deskundigheid van de zorgverleners, het samenwerken als team en het bieden van veilige medicatiezorg zou het misgaan.

Rechtbank

Agnes Zorg vocht de aanwijzing en de openbaarmaking aan bij de rechtbank, maar de rechter wees dat verzoek af.

Het lukte de zorgaanbieder in eerste instantie niet om verbeteringen door te voeren. De inspectie legde meerdere lasten onder dwangsom op.

Vertrouwen

Inmiddels heeft Agnes Zorg de grootste risico’s in de zorg aan cliënten weggenomen en voldoet de organisatie aan de onderdelen van de aanwijzing. “Agnes Zorg heeft laten zien te willen leren en verbeteren”, concludeert de IGJ. De inspectie zegt er vertrouwen in te hebben dat Agnes Zorg ook aan de overige normen zal gaan voldoen.