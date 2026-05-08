Utrechtse zorgaanbieder stopt zorg na aanwijzingen IGJ

De Utrechtse zorgaanbieder CareMore Zorgbureau is gestopt met het verlenen van zorg nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dit had geëist.

Afgelopen zomer werd de eerste afwijzing afgegeven door de inspectie. De zorg van CareMore Zorgbureau kwam tekort als het ging om het cliëntdossier, de deskundigheid van zorgverleners en de medicatieveiligheid.

Daarnaast was er onvoldoende sturing vanuit de bestuurder en stelt deze zich niet transparant op. Tijdens het toezichtstraject heeft CareMore de inspectie niet altijd volledig voorzien van de gevraagde informatie.

Sindsdien bleek dat de thuiszorgorganisatie zich niet hield aan de aanwijzing en in december eiste de IGJ dat CareMore de zorg zou staken per 6 januari. Dit is ook gebeurd, meldt de inspectie.

CareMore mag pas weer nieuwe cliënten aannemen en zorg verlenen, nadat inspectie heeft vastgesteld dat CareMore aan de normen voor goede zorg voldoet.