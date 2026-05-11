Minister Hermans: thuisquarantaine voor opvarenden cruiseschip is passend

Thuisquarantaine is een “passende” maatregel voor de mensen die aan boord waren van het cruiseschip Hondius. Dat zei minister Sophie Hermans van VWS in Nieuwsuur. “We hoeven hier geen collectieve maatregelen te nemen.” Acht opvarenden keerden zondag terug in Nederland.

Doel van de thuisquarantaine is verspreiding van het hantavirus te voorkomen. Volgens minister Hermans is met deze maatregel het advies van het Europese RIVM gevolgd. “Die zeggen dat dit kan als je mensen thuis in quarantaine laat gaan.” Ook is volgens haar gekeken wat proportioneel is.

De opvarenden moeten zes weken in quarantaine. Ze moeten dan in een aparte ruimte en afstand houden van hun huisgenoten. Ook mogen ze niet naar hun werk en is er twee keer per dag contact met de GGD. Geen van de mensen aan boord van het toestel heeft klachten, aldus Hermans.

“Ik ga uit van het verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen hebben.” De ervaring leert dat mensen zich goed aan de thuisquarantaine houden, zei de minister. Ze benadrukte dat het hantavirus heel anders is dan het coronavirus. (ANP)

