Minister: risico op verspreiding hantavirus in Nederland is klein

Het risico dat het hantavirus zich in Nederland verspreidt is “heel klein”, zegt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) in een verklaring op X.

“Wij houden de situatie zorgvuldig in de gaten”, verzekert de VVD-bewindsvrouw. Dat gebeurt in samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland.

De uitbraak aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat bezig was aan een tocht over de zuidelijke Atlantische Oceaan, “heeft begrijpelijkerwijs tot veel verdriet en onrust geleid”, zegt Hermans. Tot dusver zijn drie mensen aan het virus bezweken, onder wie een 69-jarig echtpaar uit Nederland. De minister laat weten “intens” mee te leven met de nabestaanden en andere getroffenen.

Canarische Eilanden

Drie opvarenden van de Hondius zijn eerder deze week voor de Kaapverdische kust geëvacueerd en overgebracht naar Nederland. Twee bemanningsleden, een Brit en een Nederlander, liggen in Nederlandse ziekenhuizen. Een Duitse passagier, een nauwe verwante van het derde dodelijke slachtoffer, is doorgereisd naar Düsseldorf. Het schip heeft daarna koers gezet naar de Canarische Eilanden, waar het binnen enkele dagen wordt verwacht.

Nederland, Spanje en andere landen die staatsburgers aan boord hebben, bereiden zich voor op “het verder opvangen en begeleiden van de passagiers en de bemanning”, aldus Hermans. Daarnaast wordt volgens de minister “zorgvuldig gekeken” naar mensen die niet meer op het schip zijn, of die op een andere manier in aanraking kunnen zijn gekomen met het virus.

Stewardess

Een van de Nederlandse slachtoffers overleed in Johannesburg, nadat zij korte tijd aan boord had gezeten van een KLM-toestel waarmee zij naar Nederland had willen vliegen. Een stewardess die met haar in aanraking is geweest, is met milde klachten opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Er waren 388 mensen aan boord van dat vliegtuig. (ANP)