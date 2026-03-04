Minister Hermans jaagt verzekeraars en Bo Geboortezorg op tot meer snelheid met nieuwe indicatiemethode kraamzorg

De nieuwe minister van VWS, Sophie Hermans (VVD), wil vaart zetten achter een indicatiesysteem waarin de capaciteit in de kraamzorg eerlijker wordt verdeeld. De mensen die kraamzorg het meest nodig hebben, moeten de meeste kraamzorg krijgen.

Daarnaast wil Hermans de opleidingsstructuur verbeteren om meer jonge instroom te krijgen. Voor betere tarieven en salarissen voor kraamverzorgenden verwijst Hermans naar de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor ‘marktconforme’ cao’s. Dat blijkt uit een van Hermans eerste stukken naar aanleiding van verschillende moties over de kraamzorg.

Achterstandswijken

In november vorig jaar werd bekend dat sommige grote kraamzorgorganisaties zijn gestopt met het leveren van kraamzorg in bepaalde gebieden, met name in sociaaleconomische achterstandswijken. Dat bleek uit onderzoek van Nieuwsuur.

Kraamzorg op maat

Bo Geboortezorg, Zorgverzekeraars Nederland en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen hebben van 2020 tot en met 2024 gewerkt aan passende kraamzorg met de ‘Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek’. Het doel van de methode is om de omvang en inhoud van de kraamzorg op maat te kunnen aanbieden.

Testen

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar starten zeven organisaties met het testen van de nieuwe systematiek in de praktijk en wordt tegelijkertijd de methode verder doorontwikkeld. Hermans vindt dat dit niet snel genoeg gaat. De minister vindt dat er in 2026 ‘aantoonbare stappen’ gezet moeten worden door de drie partijen. De sector heeft 400.000 euro aan subsidie ontvangen van het ministerie van VWS voor deze methode.

Meer onderzoek

Volgens Hermans is het niet duidelijk waarom sommige kwetsbare gezinnen geen of minder kraamzorg krijgen. De RIVM gaat dat daarom onderzoeken.

Eigen bijdrage afschaffen

Een andere motie ging over het afschaffen van de eigen bijdrage voor kraamzorg, maar dat kost volgens Hermans 270 miljoen euro per jaar omdat het leidt tot een toename van de vraag naar kraamzorg.