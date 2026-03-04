Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Minister Hermans jaagt verzekeraars en Bo Geboortezorg op tot meer snelheid met nieuwe indicatiemethode kraamzorg

,

De nieuwe minister van VWS, Sophie Hermans (VVD), wil vaart zetten achter een indicatiesysteem waarin de capaciteit in de kraamzorg eerlijker wordt verdeeld. De mensen die kraamzorg het meest nodig hebben, moeten de meeste kraamzorg krijgen.

Daarnaast wil Hermans de opleidingsstructuur verbeteren om meer jonge instroom te krijgen. Voor betere tarieven en salarissen voor kraamverzorgenden verwijst Hermans naar de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor ‘marktconforme’ cao’s. Dat blijkt uit een van Hermans eerste stukken naar aanleiding van verschillende moties over de kraamzorg. 

Achterstandswijken

In november vorig jaar werd bekend dat sommige grote kraamzorgorganisaties zijn gestopt met het leveren van kraamzorg in bepaalde gebieden, met name in sociaaleconomische achterstandswijken. Dat bleek uit onderzoek van Nieuwsuur.

Kraamzorg op maat

Bo Geboortezorg, Zorgverzekeraars Nederland en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen hebben van 2020 tot en met 2024 gewerkt aan passende kraamzorg met de ‘Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek’. Het doel van de methode is om de omvang en inhoud van de kraamzorg op maat te kunnen aanbieden. 

Testen

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar starten zeven organisaties met het testen van de nieuwe systematiek in de praktijk en wordt tegelijkertijd de methode verder doorontwikkeld. Hermans vindt dat dit niet snel genoeg gaat. De minister vindt dat er in 2026 ‘aantoonbare stappen’ gezet moeten worden door de drie partijen. De sector heeft 400.000 euro aan subsidie ontvangen van het ministerie van VWS voor deze methode. 

Meer onderzoek

Volgens Hermans is het niet duidelijk waarom sommige kwetsbare gezinnen geen of minder kraamzorg krijgen. De RIVM gaat dat daarom onderzoeken.  

Eigen bijdrage afschaffen

Een andere motie ging over het afschaffen van de eigen bijdrage voor kraamzorg, maar dat kost volgens Hermans 270 miljoen euro per jaar omdat het leidt tot een toename van de vraag naar kraamzorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:PreventieVWS

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

4 mrt 2026 Minister Hermans jaagt verzekeraars en Bo Geboortezorg op tot meer snelheid met nieuwe indicatiemethode kraamzorg
5 feb 2026 Tielen geeft startschot voor nationale werkagenda vrouwengezondheid
5 jan 2026 Poll | ‘Health in all policies’ is gebakken lucht van VWS
12 nov 2025 Tielen: voortgang convenant om gehoorschade te voorkomen nog onvoldoende meetbaar
6 nov 2025 Ministerie van Volksgezondheid sluit inpandige fitnessruimte

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties