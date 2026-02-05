Tielen geeft startschot voor nationale werkagenda vrouwengezondheid

Demissionair VWS-staatssecretaris Judith Tielen gaf woensdag 4 februari het officiële startsein voor de Nationale Werkagenda Vrouwengezondheid. Met dit convenant willen overheid en partners de medische zorg, preventie, sport, mentale gezondheid en innovatie voor vrouwen structureel verbeteren.

Vrouwen lopen vaak langer dan mannen rond met klachten die onbegrepen of onderschat worden. Het gaat om problemen rond menstruatie, de bekkenbodem of mentale gezondheid. Late of verkeerde diagnoses veroorzaken niet alleen persoonlijk leed, maar ook hogere maatschappelijke kosten door stijgende zorguitgaven, ziekteverzuim en verminderde participatie. “Mannen en vrouwen zijn wel gelijkwaardig, maar niet identiek”, vertelde ZonMw-voorzitter Arfan Ikram tijdens de werkconferentie Vrouwengezondheid. Tielen vulde aan: “De gezondheid van vrouwen behoeft andere diagnostiek, andere behandeling en andere medicatie. Ik zou willen dat vrouwen even lang en in even goede gezondheid leven als mannen.”

Van papier naar praktijk

Onderzoek laat zien dat snellere herkenning en passende zorg jaarlijks naar schatting minimaal 7,6 miljard euro kunnen opleveren. “De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om structureel en passend aan te sluiten op hun zorgbehoeften”, aldus Jet Bussemaker, RVS-voorzitter en dagvoorzitter van de conferentie.

De werkconferentie vormt de aftrap van de Nationale Werkagenda Vrouwengezondheid, een vervolg op de Nationale Strategie 25-30. Deze strategie benadrukt dat vrouwengezondheid breder is dan zorg: het gaat om lichamelijke, mentale én sociale gezondheid, gedurende alle levensfasen. De werkagenda moet deze visie nu omzetten in concrete stappen in de praktijk.

Werkagenda

Tijdens de conferentie in Den Haag zette Tielen als eerste van twaalf partijen haar handtekening onder het convenant ‘Samen in actie voor betere vrouwengezondheid’. “De hele samenleving heeft hierin een rol te spelen. Daarom is het fantastisch dat vandaag zo’n 200 partijen niet alleen aandacht hebben voor dit onderwerp, maar ook vaststellen wat zij zelf kunnen bijdragen”, zei de staatssecretaris.

In het convenant spreken de ondertekenaars af dat zij vrouwengezondheid blijvend op de agenda houden, bestaande initiatieven versterken, kennis en data delen en gezamenlijke nieuwe acties opzetten. Al deze afspraken worden gebundeld in één gezamenlijke Werkagenda, die dit voorjaar verschijnt. De coalitie verwacht dat de komende maanden nog meer organisaties aansluiten en hun bijdrage vastleggen.