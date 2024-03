Aandacht voor gezondheid vrouwen bespaart kosten

WOMEN Inc. heeft berekend dat meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen de samenleving kosten bespaart. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een potentieel bedrag van 7,6 miljard euro per jaar.

Het onderzoek is gedaan door Judith Bosmans en Amrah Schotanus van de VU Amsterdam, met advies van hoogleraar benigne gynaecologie van Amsterdam UMC Judith Huirne en urogynaecoloog Astrid Vollebregt van Spaarne Gasthuis.

Uit de analyse blijkt dat een tijdige herkenning en diagnose in combinatie met adequate behandeling van klachten gerelateerd aan endometriose, de overgang, veelvoorkomende psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten bij vrouwen in Nederland die 7,6 miljard kan besparen. Het bedrag is mede te verklaren doordat verzuim vanwege klachten sterk afneemt, terwijl de zorgkosten voor het behandelen van aandoeningen relatief weinig omhoog gaan.

Het onderzoek werd dinsdag overhandigd aan minister Dijkstra van VWS en minister Van Weyenberg van Financiën.