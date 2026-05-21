Zorgkwaliteit van ‘Kwaliteit Zorg’ ver onder de maat

De situatie bij deze thuiszorgorganisatie in Almere is zo erg dat de Inspectie een cliëntenstop heeft opgelegd.

‘Kwaliteit Zorg’ laat ongeschoold en ondeskundig personeel de cliënten verzorgen. De situatie zorgt voor “grote risico’s” bij cliënten.

Ondeskundig bestuur

Daarbij heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in de besturing van de organisatie. Het bestuur heeft onvoldoende kennis over wet- en regelgeving en veldnormen en intern toezicht ontbreekt. De zorgaanbieder stelt zich niet transparant op. Een klimaat waarin continu leren vanzelfsprekend is, ontbreekt.

Onbekwaam personeel

De zorgaanbieder zet onvoldoende deskundige professionals in. Ook heeft de zorgaanbieder onvoldoende zicht op de kwaliteit van zorg, waardoor systematisch leren en verbeteren niet plaatsvindt. 

Geen scholing en ondersteuning

Kwaliteit Zorg ondersteunt professionals onvoldoende om goede zorg te leveren. Scholing voor professionals, beleidsdocumenten, protocollen en richtlijnen waar professionals op terug kunnen vallen ontbreken. Ook ontbreken gestructureerde cliëntbesprekingen en navolgbare rapportages over de verleende zorg.

Maatregel IGJ

De organisatie mag geen nieuwe cliënten in zorg nemen met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, totdat door de inspectie is vastgesteld dat Kwaliteit Zorg in ieder geval voldoet aan de kwaliteitsnormen. De organisatie dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, gerekend vanaf de dag na dagtekening van deze aanwijzing, te voldoen aan de wettelijke normen (op grond van de Wkkgz).

