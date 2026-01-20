IGJ past toezicht verzorging en verpleging aan

De inspectie past het toezicht onder meer aan het veranderende zorglandschap aan. “De toename van het aantal aanbieders en verscheidenheid aan zorgvormen in de zorg thuis, in de wijk en in het verpleeghuis vragen om aanpassing van het toezicht. Ook het Generiek Kompas en ontwikkelingen in de zorg, zoals digitalisering, schaarste en passende zorg in regio’s, maken toezichtvernieuwing noodzakelijk”, zo is ook te lezen in een bericht van de IGJ op LinkedIn.



Daarom gaat de IGJ voortaan in de verzorgings- en verplegingssector meer differentiëren in het toezicht, op basis van de context van de zorgaanbieder en eventuele signalen. “Zo bepalen we meer specifiek ons toezichtdoel. Bij organisaties waarin we vertrouwen hebben, kunnen we ons meer richten op stimuleren en agenderen. Bij organisaties waar we zorgen hebben over de kwaliteit en veiligheid van zorg, richten we ons meer op (handhavend) interveniëren.”



Het nieuwe normenkader van de IGJ staat inmiddels online. De inspectie laat weten ook aan de slag te gaan met nieuwe rapportagevormen.