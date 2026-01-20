Skipr

IGJ past toezicht verzorging en verpleging aan

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft per 1 januari haar toezicht op zorg thuis, in de wijk en in het verpleeghuis aangepast. Op de website van de inspectie zijn de nieuwe normen gepubliceerd.

De inspectie past het toezicht onder meer aan het veranderende zorglandschap aan. “De toename van het aantal aanbieders en verscheidenheid aan zorgvormen in de zorg thuis, in de wijk en in het verpleeghuis vragen om aanpassing van het toezicht. Ook het Generiek Kompas en ontwikkelingen in de zorg, zoals digitalisering, schaarste en passende zorg in regio’s, maken toezichtvernieuwing noodzakelijk”, zo is ook te lezen in een bericht van de IGJ op LinkedIn.

Daarom gaat de IGJ voortaan in de verzorgings- en verplegingssector meer differentiëren in het toezicht, op basis van de context van de zorgaanbieder en eventuele signalen. “Zo bepalen we meer specifiek ons toezichtdoel. Bij organisaties waarin we vertrouwen hebben, kunnen we ons meer richten op stimuleren en agenderen. Bij organisaties waar we zorgen hebben over de kwaliteit en veiligheid van zorg, richten we ons meer op (handhavend) interveniëren.”

Het nieuwe normenkader van de IGJ staat inmiddels online. De inspectie laat weten ook aan de slag te gaan met nieuwe rapportagevormen.

IGJ, Ouderenzorg, Thuiszorg, Wijkverpleging

  1. Peter Koopman

    Mooi raamwerk! Viel me op dat de inspectie niet de BIG titel „gezondheidszorg psycholoog“ benut, maar de aanduiding „psycholoog“ ( hbo of Masterniveau ) en dus niet de getoetste zorgbekwaamheid hanteert.