Burgemeesters uiten zorgen over dreigende sluiting SEH’s

Burgemeester van 29 gemeenten zijn bezorgd dat de SEH’s in regionale ziekenhuizen hun deuren moeten sluiten. Bron van zorg is het voornemen van minister Ernst Kuipers om de 45-minutennorm te schrappen en de complexe acute zorg te concentreren.

Minister Ernst Kuipers wil de hoogcomplexe acute zorg verder concentreren. Burgers zijn in zijn visie beter af als ze direct naar een ziekenhuis gaan waar een medisch team met de juiste expertise paraat staat en dat beschikt over de juiste apparatuur, zoals CT- en MRI-scans. De 45-minutennorm is volgens Kuipers een achterhaalde norm van ruim twintig jaar oud, terwijl ambulances tegenwoordig veel beter zijn uitgerust. Verder gebruikt Kuipers het argument van personeelsschaarste. Er zijn te weinig SEH-verpleegkundigen en -artsen en het is daarom noodzakelijk om hen efficiënt in te zetten.

Burgemeesters overvallen door sluiting SEH

De burgemeesters willen vooral betrokken worden bij de toekomst van de acute zorg in hun regio, schrijft het AD. Uit een enquête in 29 gemeenten blijkt dat dit nu vaak niet het geval is. Ze worden regelmatig overvallen door besluiten van ziekenhuizen dat ze stoppen met de acute verloskunde en andere acute zorg. Onlangs nog besloot Gelre ziekenhuizen de SEH in locatie Zutphen te sluiten.

Stem op BBB

Het niet betrekken van de regio bij de toekomst van de acute zorg heeft politieke gevolgen, stelt burgemeester Jaeger van Zutphen. Een deel van de bewoners heeft daarom op de BBB gestemd. “Dat gaat echt niet alleen over stikstof. Een van de belangrijkste redenen om hier te gaan stemmen, is het behoud van het ziekenhuis. Dat is een hot issue hier.”

Ziekenhuis Winterswijk

De oproep is onder meer gedaan door de burgemeesters van Winterswijk, Zutphen, Goes en Gorinchem. Volgens ziekenhuisbestuurder Inge de Wit van het ziekenhuis in Winterswijk is sluiting van de SEH niet aan de orde. Het ziekenhuis heeft de acute zorg prima voor elkaar en voldoet aan alle normen, aldus De Wit in Zorgvisie.