Maastricht UMC+ draaide in 2025 een mager jaar

Door grote investeringen in personeel en ict, behaalde het Maastricht UMC+ in 2025 een resultaat van 6,5 miljoen. Op een omzet van 1,23 miljard, is dat een mager resultaat van 0,5 procent.

Voorgaande jaren boekte het academisch ziekenhuis hogere resultaten. In 2022 hielden ze 22 miljoen over, op een omzet van ruim 1,17 miljard. Dat komt neer op een resultaat van 1,9 procent.

Dat had te maken met incidentele opbrengsten, zoals de definitieve afrekeningen met zorgverzekeraars over voorgaande jaren. “Dat het resultaat over 2025 veel bescheidener zou uitpakken, hadden we al voorzien”, zegt bestuursvoorzitter Helen Mertens. “We wisten dat de relatief hoge resultaten van de jaren ervoor niet structureel waren. Daar hebben we ons niet rijk mee gerekend.”

Groei eerste consulten

In de kerncijfers van het jaarverslag zijn weinig grote verschuivingen. Behalve een groei van 15 procent in de eerste consulten. Het aantal dagbehandelingen, opnames en verpleegdagen zijn min of meer gelijk gebleven. Ook sloot het MUMC+ een van hun 16 operatiekamers.

Personeel

Het personeelsbestand groeide 5 procent met 363 medewerkers. Het aantrekken van nieuwe medewerkers lukt het MUMC+ steeds beter. Daar put Mertens hoop uit. “Ondanks de huidige nog steeds krappe arbeidsmarkt slagen we er momenteel sneller in onze openstaande vacatures in te vullen.”

2025 was voor het MUMC+ ook het jaar van het cultuuronderzoek, het plotselinge vertrek van hun CFO en het jaar van de mislukte fusie met de Universiteit Maastricht.

Zorgvisie interviewde bestuursvoorzitter Mertens uitgebreid over het cultuuronderzoek.