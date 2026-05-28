Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Personeelstekort Nederlandse zorg groter dan in rest EU

,

Nergens in de Europese Unie is de onvervulde vraag naar zorgpersoneel zo groot als in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek naar overschot- en tekortberoepen van het UWV.

Het UWV kijkt dan naar de zogeheten vacaturegraad, het totaal aantal openstaande vacatures gedeeld door de totale vraag naar arbeid (de optelsom van het aantal banen en aantal openstaande vacatures). In Nederland komt deze vacaturegraad uit op 4,1 procent.

Personeelsoverschotten

Andere landen met een hoog percentage zijn Hongarije en Duitsland, maar in acht EU-landen is het percentage lager dan 1 procent. In Nederland staan er ten opzichte van deze landen ruim 4 keer zoveel vacatures open, aldus het rapport.

In de meeste landen zijn grote tekorten aan zorgpersoneel, maar soms is er nog een overschot. Bijvoorbeeld gespecialiseerd verpleegkundigen (Finland), intramuraal verzorgenden (Letland, Portugal) en fysiotherapeuten (Cyprus).

Overschot thuiszorgmedewerkers

In maar liefst 6 landen is een overschot aan thuiszorgmedewerkers, namelijk Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Letland, Portugal en Roemenië. In Oostenrijk, Tsjechië, Finland en Letland is ook een overschot aan apothekers. In geen enkel land zijn overschotten aan medisch specialisten en huisartsen.

Lees ook: In deze EU-landen zijn nog overschotten aan zorgmedewerkers

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:13 V&VN reageert bezorgd op besluit minister Sterk over scholing zorgmedewerkers
11:53 In deze EU-landen zijn overschotten aan zorgmedewerkers
11:32 Personeelstekort Nederlandse zorg groter dan in rest EU
26 mei 2026 Wetsvoorstel geeft burgemeester stem in besluit over SEH-sluiting
26 mei 2026 Maastricht UMC+ draaide in 2025 een mager jaar

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties