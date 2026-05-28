Personeelstekort Nederlandse zorg groter dan in rest EU

Nergens in de Europese Unie is de onvervulde vraag naar zorgpersoneel zo groot als in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek naar overschot- en tekortberoepen van het UWV.

Het UWV kijkt dan naar de zogeheten vacaturegraad, het totaal aantal openstaande vacatures gedeeld door de totale vraag naar arbeid (de optelsom van het aantal banen en aantal openstaande vacatures). In Nederland komt deze vacaturegraad uit op 4,1 procent.

Personeelsoverschotten

Andere landen met een hoog percentage zijn Hongarije en Duitsland, maar in acht EU-landen is het percentage lager dan 1 procent. In Nederland staan er ten opzichte van deze landen ruim 4 keer zoveel vacatures open, aldus het rapport.

In de meeste landen zijn grote tekorten aan zorgpersoneel, maar soms is er nog een overschot. Bijvoorbeeld gespecialiseerd verpleegkundigen (Finland), intramuraal verzorgenden (Letland, Portugal) en fysiotherapeuten (Cyprus).

Overschot thuiszorgmedewerkers

In maar liefst 6 landen is een overschot aan thuiszorgmedewerkers, namelijk Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Letland, Portugal en Roemenië. In Oostenrijk, Tsjechië, Finland en Letland is ook een overschot aan apothekers. In geen enkel land zijn overschotten aan medisch specialisten en huisartsen.

