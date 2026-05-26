Zilveren Kruis dwingt gebruik gebrekkige zorgapps af

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis oefent sinds dit jaar financiële druk uit op huisartsen om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS.

Het gaat om apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Vaak twijfelen de huisartsen of de apps medisch verantwoord zijn. Maar als huisartsen weigeren de apps te gebruiken, worden ze financieel gestraft, omdat ze dan een lagere vergoeding krijgen voor andere zorg.

10.000 euro

Huisartsen kunnen tot 10.000 euro per jaar mislopen. Dat is problematisch, omdat sinds 2023 de huisartsentarieven structureel te laag zijn vastgesteld. Het betalen van vaste lasten, bijvoorbeeld de huur voor het praktijkgebouw, wordt steeds lastiger.

ASWA

Dit beleid komt door het IZA en het ASWA. Daarin maakten zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid afspraken onder andere afspraken over het opvangen van personeelstekorten met technologie. Zorg-apps die het werk van echte zorgverleners overnemen, waaronder triage-apps zoals het bekende Moet ik naar de dokter?, zijn een prioriteit in het akkoord. (ANP/Skipr redactie)

Zilveren Kruis heeft op hun site een reactie gegeven op deze berichtgeving.

