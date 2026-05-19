Thema: Ggz
MIND wil betere beveiliging ggz-data

Cliëntenplatform MIND betoogt terughoudendheid bij het verder uitbreiden van gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg.

Met de datalekken van Clinical Diagnostics en ChipSoft nog vers in het geheugen, roept cliëntenplatform MIND de Tweede Kamerleden op om terughoudend te zijn met gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg.

Basisveiligheid

“Zorg eerst dat de basisveiligheid op orde is, en ga dan pas opschalen”, aldus MIND. “Zolang de informatieveiligheid in de zorg aantoonbaar tekortschiet, is het onverantwoord om de schaal en snelheid van elektronische gegevensuitwisseling verder te vergroten. MIND directeur-bestuurder Dienke Bos licht toe: “Wij vrezen dat cliënten zich niet meer veilig genoeg voelen om open over hun klachten te kunnen spreken met hun behandelaar. Zonder veiligheid is er geen vertrouwen, en zonder vertrouwen is er geen verantwoorde databeschikbaarheid.”

Medische gegevens zijn vanwege hun gevoeligheid gewild onder criminelen. Daarom wil MIND dat psychische gegevens een aparte risicocategorie wordt binnen de European Health Data Space (EHDS).

Tweede Kamerdebat

Donderdag 21 mei vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over digitalisering in de zorg.

