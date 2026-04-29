Thema: Ggz
Weer schiet politie bij incident met ‘onbegrepen gedrag’

Opnieuw heeft de politie geschoten tijdens een voorval met een persoon met “onbegrepen gedrag”. Dit keer ging het om een situatie in Hilversum. De man of vrouw in kwestie moest met een ambulance naar het ziekenhuis.

Aan de Zuiderheideweg in Hilversum was een “incident” met een persoon met onbegrepen gedrag, een term die de politie gebruikt om mensen te beschrijven die bijvoorbeeld verward zijn en mogelijk gevaarlijk. Rond 13.30 uur kreeg de politie een melding over iemand die brand zou hebben gesticht en een voorbijganger zou hebben bedreigd. Of de verwarde persoon in kwestie gewond raakte door het schieten, wil een woordvoerster niet zeggen. Ook over de identiteit van de persoon zegt ze niets.

Vorige week schoot de politie ook bij een situatie met iemand met onbegrepen gedrag. Dat was in Tiel. Eerder deze maand schoot een agent op een verwarde man in Vlissingen, die daarbij gewond raakte aan zijn been. (ANP)

