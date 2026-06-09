Kamer tegen bezuinigingen op gehandicaptenzorg en langdurige ggz

De Tweede Kamer is tegen bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz. De door het kabinet aangekondigde bezuiniging was voor 2027 al uitgesteld, maar zou daarna ingaan. Uiteindelijk moet 1 miljard euro per jaar worden bezuinigd op de langdurige zorg, volgens de kabinetsplannen.

De door het kabinet aangekondigde bezuiniging was voor 2027 al uitgesteld, maar zou daarna ingaan. Uiteindelijk moet 1 miljard euro per jaar worden bezuinigd op de langdurige zorg, volgens de kabinetsplannen.

Uitgesteld

Eind mei maakte minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) bekend dat de bezuiniging van 170 miljoen euro volgend jaar is uitgesteld. SP-Kamerlid Sarah Dobbe diende de motie in omdat de bezuinigingen “als een zwaard van Damocles boven de sector blijven hangen”.

Schrappen

De drie kabinetspartijen stemden tegen het voorstel van Dobbe, maar alle andere partijen waren voor. Eerder stemde de Kamer al met een minimaal verschil in met het schrappen van de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg.

Geen meerderheid

Het kabinet wil uiteindelijk ruim 10 miljard euro bezuinigen op de zorg, maar heeft daar nog geen meerderheid voor in de Kamer. Daardoor kan dat bezuinigde geld ook niet ergens anders aan worden uitgegeven.

Kwaliteit van zorg

“Bezuinigingen op de gehandicaptenzorg en de ggz kunnen echt niet. Mensen en zorgverleners zullen zwaar in de knel komen”, reageert Dobbe op de uitkomst van de stemmingen. “Deze bezuinigingen waren verbonden aan maatregelen die weinig zouden veranderen, geen besparingen op zouden leveren of zelfs niet eens doorgingen. In de praktijk zouden ze daarom vooral ten koste van de kwaliteit van zorg zijn gegaan.”(ANP)