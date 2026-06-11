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Woonvorm ‘skaeve huse’ levert samenleving miljoenenbesparing op

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De inzet van zogenaamde ‘skaeve huse’ voor mensen met meervoudige en complexe problematiek kan een besparing opleveren van 35.000 tot 65.000 euro per jaar per bewoner. Dit meldt Valente op basis van een nieuwe kosten-batenanalyse.

Skaeve Huse, Deens voor Scheve Huizen, is een prikkelarme woonvorm met begeleiding voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen wonen of dakloos zijn. Het zijn eenspersoonwoningen op afstand van andere huizen.

Maatschappelijke opvang

De jaarlijkse kosten van een plek in een skaeve huse-locatie zijn ongeveer 25.000 tot 35.000 euro per jaar, aldus Valente Alternatieven zoals maatschappelijke opvang, beschermd wonen, crisiszorg, forensische zorg of een combinatie daarvan kosten naar schatting 70.000 tot 90.000 euro per persoon per jaar.

Uit de analyse van Valente blijkt dat elke euro die in het concept wordt geïnvesteerd, een besparing van 2,00 tot 3,50 euro aan andere maatschappelijke kosten oplevert.

Op dit moment zijn er 25 bestaande en geplande locaties met ruimte voor ongeveer 150 bewoners. Volgens een inschatting van Valente die breder gedeeld wordt zouden landelijk ongeveer 1.000 tot 1.500 mensen baat kunnen hebben bij deze woonvorm.

Cyclus

Volgens Maarten Hijink, directeur van Valente, doorbreken skaeve huse een slepende en kostbare cyclus. “Deze groep mensen is vaak jarenlang bekend bij gemeenten, zorgorganisaties en veiligheidsketenpartners. Zonder passende woonplek blijven problemen zich herhalen: overlast, crisiszorg, huisuitzettingen en politie-inzet.”

“De vraag is niet of deze mensen er zijn; ze wonen nu ook al ergens, zijn dakloos of dreigen dakloos te raken. De vraag is of we kiezen voor een situatie met voortdurende escalaties en hoge maatschappelijke kosten, of voor een woonvorm die rust, stabiliteit en perspectief biedt.”

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