Ggz kiest voor minder behandelen bij groeiende groep jonge vrouwen

Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstig psychisch lijden loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Dat zegt Daan Creemers, bijzonder hoogleraar suïcidaliteit bij adolescenten in een artikel op de NOS. Veel ggz-instellingen zouden als laatste redmiddel kiezen voor juist minder behandeling om hun afhankelijkheid van de zorg te doorbreken.

Het gaat om een groep jonge vrouwen die vaak kampen met ernstige problematiek zoals chronische suïcidaliteit, zelfbeschadiging en eetstoornissen. Bij deze groep slaan bestaande behandelingen onvoldoende aan. Het zou gaan om naar schatting honderden vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar. “Er is vaak sprake van een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie, perfectionisme, angst om te falen of voldoen aan sociale verwachtingen”, vertelt Creemers in het NOS-artikel.

Daarnaast maakt een deel van deze vrouwen bovengemiddeld veel gebruik van sociale media. Op TikTok maken zij video’s over hun ziekte met hashtags als #ggzstrijder. Op de video’s zijn vrouwen te zien met zelfbeschadigingen op hun lichaam of met sondevoeding vanwege hun eetstoornis. Psychologen maken zich grote zorgen om dit soort filmpjes, omdat die vrouwen onderling negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Minder behandeling

Als niet één behandeling helpt, kiezen meerdere ggz-instellingen ervoor om juist minder te behandelen. Deze aanpak staat bekend als het Autonomie Bevorderend Beleid. Ook wel hoogrisicobeleid genoemd. De hoop is dat vrouwen zo zelf de regie over hun leven terugnemen. Dit betekent dat vrouwen die om hulp vragen, die niet altijd krijgen. Ook niet als ze zelf opgenomen willen worden.

Kritiek

Patiëntenorganisatie MIND trok anderhalf jaar geleden aan de bel over het Autonomie Bevorderend Beleid. Ze kregen ruim honderd negatieve ervaringen binnen van cliënten, die zich onder andere verwaarloosd voelden. Uit veel meldingen bleek dat het beleid de suïcidaliteit niet verminderde en deze soms zelfs heeft versterkt. MIND heeft een brandbrief naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Volgens de organisatie moet er dringend onderzoek worden gedaan naar deze doelgroep en hoe het Autonomie Bevorderend Beleid moet worden ingezet.

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