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Thema: Ggz
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Aangifte tegen ggz-kliniek Fivoor na moord op vrouw

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De weduwnaar van Willemijn Klijnhout (76) doet aangifte tegen de psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Willemijn werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een ggz-patiënt die met verlof was. Haar man Paul verwijt de forensisch-psychiatrische kliniek ‘dood door schuld’. Hij ziet dat als zijn plicht aan zijn overleden echtgenote.

Mert P. werd woensdag veroordeeld tot acht jaar cel plus tbs; de celstraf is twee jaar hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. Nu Mert P. is gestraft, wil Klijnhout dat de onderste steen boven komt: hoe kon het dat een patiënt met aantoonbaar complexe psychische stoornissen onbegeleid de straat op mocht? Zijn vrouw Willemijn trof in Mert P. haar noodlot: ze werd zeventien maal gestoken met een mes dat P. in de dagen voor hij toesloeg had verstopt in de bosjes. (ANP)

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