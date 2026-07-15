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Thema: Ggz
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Eerste opvang voor getraumatiseerde Oekraïense vluchtelingen komt in Ermelo

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In Ermelo opent in september de eerste opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne met psychische problemen. Het wordt de eerste gespecialiseerde opvangplek.

Dat meldt de Stentor. De opvangplek biedt plaats aan 15 getraumatiseerde vluchtelingen die speciale begeleiding nodig hebben. De opvang komt in een gebouw van ghz-instelling ’s Heeren Loo, die het gebouw volgend jaar april overigens wel zelf weer nodig heeft. Tegen die tijd zullen de bewoners dus weer moeten verhuizen.

Het Leger des Heils gaat de opvang verzorgen samen met GGZ Centraal. Er zal 24 uur per dag toezicht zijn op de vluchtelingen, er is een gedragswetenschapper beschikbaar en de crisisdienst van GGZ Centraal kan indien nodig worden ingezet. De vluchtelingen voor wie de opvang bedoeld is, verblijven momenteel op opvangplekken verspreid over het land.

Als het experiment slaagt, wil het ministerie op meerdere plekken in het land speciale opvangplekken voor getraumatiseerde vluchtelingen gaan creëren.

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