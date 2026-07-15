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Thema: Ggz
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IT’er start website tegen ‘zorgfuiken’

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IT’er Rogér Castelijn is een stichting gestart om actie te ondernemen tegen ‘zorgfuiken’. Zorgfuiken zijn hulpvragen die steeds worden doorgestuurd zonder dat iemand echt helpt. 

Castelijn heeft zelf vastgezeten in het zorgsysteem. Hij kreeg een depressie en werd vier maanden lang van partij naar partij doorverwezen; van pijnkliniek, naar verslavingszorg, naar ggz-verwijzer en de huisarts. Niemand zag volgens hem het geheel. Castelijn vraagt zich af hoe mensen met minder algemene vaardigheden dan hij zelf ooit een uitweg kunnen vinden in het zorgsysteem. 

Patronen

Met de website kunnen mensen hun eigen ervaring delen. Het is geen hulpdienst, klachtencommissie of juridisch loket. Castelijn wil de verhalen gebruiken om patronen zichtbaar te maken en aandacht te vragen voor structurele verbeteringen. Hij is ook een petitie gestart voor betere samenwerking, minder herhaalde bewijsvoering en meer verantwoordelijkheid bij complexe zorgvragen. 

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