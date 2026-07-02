Ggz niet blij met geschrapte tariefkorting en vreest hogere bezuiniging

Brancheorganisaties Valente, MIND en de Nederlandse ggz stellen in een persbericht dat het schrappen van de tariefkorting op de langdurige zorg die gisteren bekend werd neerkomt op een sigaar uit eigen doos. ‘De geschrapte tariefkorting maakt plaats voor nóg hogere bezuiniging op langdurige ggz.’

Gisteren maakte minister Sterk (VWS) bekend de bezuiniging op de tarieven in onder andere de langdurige ggz van tafel gaan. Brancheorganisaties Valente, MIND en de Nederlandse ggz stellen in een persbericht dat de minister in plaats van het schrappen van de tariefkortingen een veel grotere bezuiniging op de noodzakelijke groei van de langdurige ggz doorvoert. Hierbij zou de opbrengst van de geschrapte bezuiniging zijn opgeteld.

Een woordvoerder legt uit: “De bezuinigingen op de langdurige ggz lopen juist op tot ongeveer 90 miljoen euro in 2031. Het is weliswaar zo dat zorgaanbieders niet gekort worden op hun tarieven. Maar het gaat ons om de hele langdurige ggz-zorg, inclusief wonen en opvang. De tariefkorting wordt tenietgedaan door de beperking van de groeiruimte die we de komende jaren krijgen. De minister rekent de komende jaren met een veel lagere groei van de langdurige ggz dan we afgelopen jaren hebben gezien. De al grote tekorten op woonzorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zullen hiermee nog verder groeien. En als het bestuurlijk akkoord niet voldoende bezuinigingen oplevert dreigt de minister alsnog met een mogelijke korting op de tarieven.”

Maarten Hijink, directeur Valente: “De minister presenteert dit als een stap vooruit, maar de bezuiniging op de langdurige ggz blijft gewoon staan. Dat kan nog steeds leiden tot langere wachtlijsten, meer crisissituaties en een nog grotere druk op zorg, politie en gemeenten. Daar betaalt uiteindelijk de hele samenleving de prijs voor.” Vanavond debatteert de Tweede Kamer opnieuw met minister Sterk over mensen met onbegrepen gedrag. Valente, de Nederlandae ggz en MIND roepen de Tweede Kamer opnieuw op de bezuinigingen op woonzorg in de langdurige ggz een halt toe te roepen.

Actiz juist positief

Actiz zegt op het eerste gezicht dat de plannen van de minister er positief uit zien. “Het is goed dat de minister luistert naar de signalen uit het veld en deze kabinetsperiode geen tariefskortingen doorvoert. De inschatting van de minister is dat er voldoende groeiruimte komt. Dat biedt zorgorganisaties de zekerheid om te blijven investeren in hun medewerkers, toekomstbestendige huisvesting, innovatie en kwalitatief goede verpleegzorg voor ouderen en chronisch zieken.”

“Het is nu belangrijk dat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg daadwerkelijk kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Goed dat eerdere bezuinigingen daar niet langer op drukken, zodat de ingezette beweging kan worden voortgezet.”

Actiz benadrukt dat meer dan alleen geld nodig is. “De minister moet nu ook snel zorgen voor passende wet- en regelgeving, zodat de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg kunnen worden uitgevoerd en zorgorganisaties verder kunnen investeren in de beweging naar de voorkant, zoals zorgzame buurten en gemeenschappen. Alleen zo houden we de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit.”