Experts tegen Kamer: voorkom uitval op werk door mentale klachten

De Kamer had een gesprek met experts georganiseerd, omdat veel meer mensen arbeidsongeschikt raken en daarom een WIA-uitkering nodig hebben. Vooral jonge vrouwen vallen uit vanwege psychische overbelasting.

Stressstoornissen

Verschillende deskundigen betoogden dat er te weinig aandacht is voor mensen die dreigen uit te vallen, maar nog steeds aan het werk zijn. Zij hebben vaak niet alleen problemen met hun werk, maar komen bijvoorbeeld ook in de knel vanwege mantelzorg of het gezinsleven. Ook andere mentale problemen, zoals stressstoornissen, kunnen vaak leiden tot uitval.

Zorgtaken

Werknemers moeten meer autonomie krijgen om dat naar eigen inzicht te combineren met hun werk, stelden onder meer Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Kim van Strien (Algemene Onderwijsbond). Ook zouden zij vaker onbereikbaar mogen zijn, vinden zij. Daarnaast pleitten verschillende experts voor een betere verdeling van zorgtaken, bijvoorbeeld in het gezin.

WIA

Voor veel mensen die uitvallen en met mentale klachten in de WIA terechtkomen, is het moeilijk om weer terug te keren naar werk. Meerdere deskundigen riepen ook de Kamer op hier meer werk van te maken. Zo zou het makkelijker moeten zijn om terug te keren in een andere baan en is het nodig dat mensen in de WIA sneller opnieuw gekeurd worden. Bovendien is meer kennis nodig bij werkgevers hoe zij hun personeel weer kunnen laten re-integreren. Niet zelden vindt re-integratie plaats op de plek of bij de manager waar uitval is ontstaan, betoogde onder meer Evelien Brouwers (Nederlands Instituut van Psychologen). (ANP)