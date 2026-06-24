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Thema: Ggz
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Bestuurder failliet zorgbedrijf moet 1 miljoen euro terugbetalen

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De bestuurder van het failliete InCtrl-Zorgnetwerk moet 1 miljoen euro betalen en krijgt daarnaast een vijfjarig bestuursverbod. Dat meldt Omroep Gelderland.

InCtrl-Zorgnetwerk leverde vanaf 2022 zorg voor kinderen en volwassenen met ingewikkelde problematiek uit acht Veluwse gemeenten. In juni 2024 besloten de gemeenten de overeenkomst met InCtrl te ontbinden, onder meer omdat InCtrl uren ten onrechte zou hebben gedeclareerd en de diploma’s van een aantal medewerkers niet in orde zouden zijn.

Faillissement

InCtrl was het daar niet mee eens en spande daarom een kort geding aan. De rechter gaf de gemeenten gelijk, waarna het faillissement volgde. Volgens de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Ook zou onvoldoende duidelijk zijn welke zorg daadwerkelijk is geleverd en hoe die is onderbouwd.

Tijdens de zitting verklaarde de bestuurder dat zij niet bewust fouten heeft gemaakt, meldt Omroep Gelderland. De eigenaresse gaf aan dat ze onvoldoende bekend was met de systemen en stelde dat het onderzoek van de gemeenten tekortkomingen vertoont.

Terugbetalen

De rechter oordeelde echter dat de bestuurder aansprakelijk is voor de ontstane schulden. Zij moet daarom 1 miljoen euro terugbetalen. Daarnaast mag zij gedurende vijf jaar geen bestuursfunctie bekleden en kan zij zich in die periode niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

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