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Thema: Ggz
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Tijdens het wachten op ggz gaan de meeste patiënten naar de huisarts

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Omdat het wachten op diagnostiek of behandeling in de ggz lang duurt, bezoekt 72 procent van de mensen met psychische problemen in de tussentijd de huisartsenpraktijk.

Zij komen met name op consult bij de huisarts, maar 23 procent van hen gaat ook naar de praktijkondersteuner: de poh ggz. In 13 procent van de gevallen schrijft de huisarts psychofarmaca voor. Binnen een jaar na de nieuwe verwijzing had 25 procent van de verwezen patiënten nog geen ggz-consult. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van 2022 tot en met 2024.

Huisarts als opvang

Tijdens deze consulten kan er zorg en ondersteuning zijn geboden ter overbrugging van de wachttijd, maar het kan ook zorg voor andere klachten betreffen. De huisarts zag minder patiënten voor psychische of sociale klachten (44 procent) dan voor andere geregistreerde klachten (55 procent). Daarnaast kreeg één op de acht patiënten een nieuw voorschrift voor psychofarmaca tijdens de wachttijd, met name antidepressiva (6 procent) of slaap- en kalmeringsmiddelen (5 procent). Ongeveer een kwart (28 procent) van de patiënten had geen contact met de huisartsenpraktijk tijdens de wachttijd.

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