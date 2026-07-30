Fysiotherapeuten stappen naar gerechtshof

Zij stappen naar het gerechtshof om middels een spoedappel hogere vergoedingen af te dwingen van Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ. De praktijken stellen dat de huidige tarieven al jaren niet kostendekkend zijn.

Kort geding

Eerder verloren de praktijken een kort geding tegen verschillende zorgverzekeraars bij de voorzieningenrechter. Volgens de rechter zou een “spoedeisend belang” niet voldoende zijn aangetoond.

Volgens de ruim 1600 fysiotherapeuten die het kort geding hadden aangespannen, heeft het inkoopbeleid van de vier grootste zorgverzekeraars de afgelopen jaren heeft geleid tot uitholling van de fysiotherapiebranche.

Volgens de therapeuten zijn de tarieven voor fysiotherapeuten in de eerste lijn te laag en functioneert de markt niet. De vier grote zorgverzekeraars zien dat anders. Zij hebben het tariefniveau jaarlijks geactualiseerd “met toereikende indexering”. De praktijken eisen een tariefsverhoging tot 45 procent.

Volgens de advocaat van de praktijken is er wel degelijk sprake van spoedeisend. “Iedere dag dat de fysiotherapeuten zorg verlenen, lijden zij schade door de ontoereikende vergoeding.”

Lees op Zorgvisie: Fysiotherapeuten dagen zorgverzekeraars om afbraaktarieven