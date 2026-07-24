De rechtbank in Arnhem heeft een 64-jarige huisarts uit Winterswijk vrijgesproken van ontucht binnen een arts-patiëntrelatie. Hoewel de rechtbank vaststelt dat er tijdens een jarenlange behandelrelatie daadwerkelijk seksueel contact heeft plaatsgevonden met een patiënte, kan niet met voldoende zekerheid worden bewezen dat dit gebeurde in de periode die door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste is gelegd.

Over de aard, omvang en timing van het contact lopen de verklaringen van de betrokkenen sterk uiteen. De vrouw verklaarde dat er tussen 2012/2013 en 2016 meerdere seksuele contacten zijn geweest.

Verjaard

De huisarts stelt echter dat sprake was van een eenmalig contact in 2011 of 2012. Omdat mogelijke strafbare feiten van vóór 15 oktober 2013 inmiddels zijn verjaard, verklaarde de rechtbank het OM voor die eerdere periode niet-ontvankelijk.

De rechters konden zich hierdoor uitsluitend buigen over de verwijten vanaf medio oktober 2013. Hoewel de verklaring van de vrouw volgens de rechtbank “op onderdelen wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen”, kan de rechtbank “niet met voldoende zekerheid vaststellen wanneer het seksuele contact heeft plaatsgevonden en of dit binnen de ten laste gelegde periode viel”.