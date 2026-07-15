Leiden maakt in één keer 300.000 euro vrij voor uitbreiding huisartsenpraktijken

Dat meldt de gemeente op haar website. Oorspronkelijk wilde de gemeente van 2026 tot 2028 in totaal 300.000 euro beschikbaar stellen voor verbouwingen en uitbreidingen van praktijken in de stad. Maar in plaats van het bedrag in drie tranches van 100.000 euro uit te keren, komt het bedrag nu in een keer vrij.

Aanleiding is het grote tekort aan huisartsen in Leiden. Ongeveer 10.000 Leidenaren stonden in 2023 niet ingeschreven bij een huisarts en met de groei van de stad neemt dat aantal snel toe. “Iedere Leidenaar moet toegang hebben tot een huisarts”, schrijft wethouder Wietske Veltman op de site van de gemeente. “De eerste resultaten van de regeling zijn veelbelovend. Uitbreidingen zorgen nu al voor ruimte voor extra patiënten.”

3000 extra plekken

Vier Leidse praktijken hebben al gebruik gemaakt van de regeling, en daar komen er in 2026 nog drie tot vier praktijken bij. Volgens de gemeente betekent dat 3.000 extra plekken voor mensen die nu zonder huisarts zitten.

Meer dan de helft van de huisartsenpraktijken in Nederland heeft momenteel een patiëntenstop, terwijl één op de twintig Nederlanders juist op zoek is naar een huisarts. Het probleem wordt naar verwachting alleen maar groter in de komende jaren. Momenteel is 15 procent van de huisartsen ouder dan zestig jaar. De instroom van nieuwe huisartsen valt tegen. Bovendien zijn veel jonge huisartsen huiverig om een eigen praktijk te beginnen.