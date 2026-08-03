Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Patiënten van oefentherapeuten worden steeds ouder

,

De gemiddelde leeftijd van patiënten die voor een klacht de oefentherapeut bezoeken, is gestegen van 37 jaar in 2021 naar 42 jaar in 2025. De verandering in de gemiddelde leeftijd verschilt per type oefentherapie.

Dit staat in de Nivel-jaarcijfers oefentherapeutische zorg. Het cijfer is gebaseerd op gegevens van 427 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapie- en fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Verschillen per type oefentherapie

De stijging de gemiddelde leeftijd naar 42 jaar is vooral zichtbaar binnen reguliere oefentherapie. Bij behandeltrajecten binnen kinder-, psychosomatische en bekkenoefentherapie bleef de gemiddelde leeftijd vrijwel gelijk. Binnen de geriatrische oefentherapie daalde de gemiddelde leeftijd waarop patiënten starten met een behandeltraject juist: van 81 jaar in 2021 naar 77 jaar in 2025. Deze laatste uitkomst is echter gebaseerd op relatief kleine aantallen behandeltrajecten (216 in 2021 en 758 in 2025).

Geriatrische oefentherapie vaker aan huis

Zeven op de honderd verrichtingen door de oefentherapeut worden bij de patiënt aan huis gegeven (7 procent). Dit aandeel is het hoogst bij behandeltrajecten met geriatrische oefentherapie. Daar wordt 25 procent van de verrichtingen aan huis gegeven.

Reageer op dit artikel
Meer over:Eerstelijnszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:00 Patiënten van oefentherapeuten worden steeds ouder
30 jul 2026 Fysiotherapeuten stappen naar gerechtshof
24 jul 2026 Huisarts uit Winterswijk vrijgesproken van ontucht
23 jul 2026 Nieuwe editie van de Jeroen Meijerink Award 2026 uit de startblokken
15 jul 2026 Huisartsen houden estafettestaking vanwege lage tarieven NZa

Reader Interactions

Reacties