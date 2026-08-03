Patiënten van oefentherapeuten worden steeds ouder

De gemiddelde leeftijd van patiënten die voor een klacht de oefentherapeut bezoeken, is gestegen van 37 jaar in 2021 naar 42 jaar in 2025. De verandering in de gemiddelde leeftijd verschilt per type oefentherapie.

Dit staat in de Nivel-jaarcijfers oefentherapeutische zorg. Het cijfer is gebaseerd op gegevens van 427 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapie- en fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Verschillen per type oefentherapie

De stijging de gemiddelde leeftijd naar 42 jaar is vooral zichtbaar binnen reguliere oefentherapie. Bij behandeltrajecten binnen kinder-, psychosomatische en bekkenoefentherapie bleef de gemiddelde leeftijd vrijwel gelijk. Binnen de geriatrische oefentherapie daalde de gemiddelde leeftijd waarop patiënten starten met een behandeltraject juist: van 81 jaar in 2021 naar 77 jaar in 2025. Deze laatste uitkomst is echter gebaseerd op relatief kleine aantallen behandeltrajecten (216 in 2021 en 758 in 2025).

Geriatrische oefentherapie vaker aan huis

Zeven op de honderd verrichtingen door de oefentherapeut worden bij de patiënt aan huis gegeven (7 procent). Dit aandeel is het hoogst bij behandeltrajecten met geriatrische oefentherapie. Daar wordt 25 procent van de verrichtingen aan huis gegeven.