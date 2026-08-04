Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Brand in zorgwoning in Zwolle

,

De brandweer heeft vanmorgen een bewoner uit een appartementencomplex in Zwolle moeten bevrijden. In een van de woningen was brand ontstaan.

De woning maakt deel uit van een complex van zorginstelling Dimence, waar mensen worden begeleid die psychisch kwetsbaar zijn. Dat schrijf het AD.

Zorgwoning

Woordvoerder David ten Broeke van Veiligheidsregio IJsselland vertelt dat het om een  zorgwoning gaat. In een van de appartementen was brand ontstaan. De brandweer had moeite om naar binnen te komen en de brand te blussen. De bewoner is uit het appartement gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners waren al door de zorginstelling geëvacueerd toen de brandweer ter plaatse kwam. Intussen is de brand geblust. De brandweer onderzoekt de mogelijkheid van brandstichting.

Woordvoerder Marian Bijvanck van Dimence vertelt in het AD dat de cliënten die volgens de brandweer terug kunnen keren naar hun woningen, door de commotie met de medewerkers tijdelijk elders op het terrein verblijven.

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzVolksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:55 Brand in zorgwoning in Zwolle
12:43 Tijdens het wachten op ggz gaan de meeste patiënten naar de huisarts
12:40 Meer personeel en toch langere wachttijden in de ggz
30 jul 2026 Klinieken zien toename van afslankmedicatie bij eetstoornissen
30 jul 2026 Ziekteverzuim kost de zorg jaarlijks ruim 5,8 miljard euro

Reader Interactions

Reacties