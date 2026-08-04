Brand in zorgwoning in Zwolle

De brandweer heeft vanmorgen een bewoner uit een appartementencomplex in Zwolle moeten bevrijden. In een van de woningen was brand ontstaan.

De woning maakt deel uit van een complex van zorginstelling Dimence, waar mensen worden begeleid die psychisch kwetsbaar zijn. Dat schrijf het AD.

Zorgwoning

Woordvoerder David ten Broeke van Veiligheidsregio IJsselland vertelt dat het om een zorgwoning gaat. In een van de appartementen was brand ontstaan. De brandweer had moeite om naar binnen te komen en de brand te blussen. De bewoner is uit het appartement gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoners waren al door de zorginstelling geëvacueerd toen de brandweer ter plaatse kwam. Intussen is de brand geblust. De brandweer onderzoekt de mogelijkheid van brandstichting.

Woordvoerder Marian Bijvanck van Dimence vertelt in het AD dat de cliënten die volgens de brandweer terug kunnen keren naar hun woningen, door de commotie met de medewerkers tijdelijk elders op het terrein verblijven.