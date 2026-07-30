Ziekteverzuim kost de zorg jaarlijks ruim 5,8 miljard euro

Het ziekteverzuim in de zorg daalde de afgelopen twee jaar, maar in 2025 steeg het verzuim juist weer. Dat jaar was het ziekteverzuim in de zorg gemiddeld 7,5 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 5,4 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die ABN AMRO gebruikte in haar Sectorale Welzijnsmonitor. Dit verzuim kost de zorg jaarlijks ruim 5,8 miljard euro.

De verpleging, verzorging en thuiszorg heeft het hoogste ziekteverzuim binnen de zorg, met een gemiddelde van 9,2 procent. Daarna volgen de gehandicaptenzorg (8,1 procent) en de jeugdzorg (7,7 procent).

Aangezien de arbeidskosten in de zorg in 2024 volgens het CBS 77,8 miljard euro waren, kost een ziekteverzuim van 7,5 procent de zorg minstens 5,8 miljard euro, berekende ABN AMRO. Hierbij vergelijkt de bank de arbeidskosten van 2024 met het ziekteverzuim van 2025. Door de loonsverhogingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden zijn de arbeidskosten in de zorg in 2025 waarschijnlijk hoger dan in 2024. Die 5,8 miljard euro is dus een onderschatting, geeft ABN AMRO toe.

Werkgerelateerd verzuim

27 procent van het ziekteverzuim is werkgerelateerd, schrijft ABN AMRO. Dat is 5 procentunt hoger dan in andere sectoren. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorg wordt veroorzaakt door een besmetting met een ziekte. 23 procent betreft verzuim door te hoge werkdruk. 11,5 procent komt door fysiek te zwaar werk. 7 procent meldt zich ziek omdat het werk emotioneel te zwaar is. En 5,5 procent meldt zich ziek na ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag.

Verschil man vrouw

Ook zijn er verschillen tussen het verzuim van mannen en van vrouwen in de zorg, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO. Vrouwen verzuimden de afgelopen twaalf maanden vaker dan mannen: 56 procent ten opzichte van 50 procent. Vrouwen zijn vaker ziek door lichamelijk te zwaar werk, 12 procent ten opzichte van 7 procent bij de mannen. Mannen daarentegen verzuimen weer vaker wegens emotioneel te zwaar werk, 8,4 procent versus 6,7 procent van de vrouwen.