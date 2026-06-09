Sterk: excuses voor misstanden jeugdzorg moeten snel komen

De excuses voor misstanden in de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg laten te lang op zich wachten, erkent minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA). Ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass vroeg in 2024 aandacht voor deze misstanden in een rapport en stelt nu dat de meeste aanbevelingen daaruit niet zijn opgevolgd . Gedupeerde jongeren wachten nog steeds op “erkenning, nazorg of financiële hulp”, stelt hij in een nieuw rapport, dat later vandaag uitkomt.

Het kabinet heeft 12 miljoen euro gereserveerd voor excuses en herstel voor de jongeren en is bezig met de voorbereidingen hiervan. Een woordvoerder zegt dat de minister dat zorgvuldig wil doen en dat het daarom langer duurt dan gehoopt. Maar Sterk belooft “op zeer korte termijn” meer te vertellen over hoe en wanneer die excuses komen en hoe het geld wordt uitgegeven. “Dat moet geen symbolisch gebaar worden, maar onderdeel van een pakket aan maatregelen en activiteiten die echt bijdragen aan herstel voor deze jongeren.”

De minister kan overigens niet bij de presentatie van het rapport zijn, omdat ze verplichtingen heeft bij het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

ZIKOS-afdelingen

Op de ZIKOS-afdelingen werd de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg geboden aan kinderen met complexe psychiatrische problemen. Maar die afdelingen waren vaak onveilig, bleek uit gesprekken die Bhugwandass voerde met 51 jongeren voor zijn eerste rapport. De inspectie concludeerde later hetzelfde. Deze afdelingen zijn inmiddels definitief gesloten. Dat is ook de enige van de zeven aanbevelingen van Bhugwandass die naar zijn oordeel volledig is opgevolgd.

“Deze jongeren hadden steun en goede zorg nodig, maar kregen te maken met vergaande vrijheidsbeperkingen en een onveilige omgeving”, aldus Sterk. (ANP)