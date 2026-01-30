Coalitie hervormt en schaft niet-gecontracteerde zorg af

De nieuwe coalitie van D66, CDA en VVD wil de gezondheidszorg stevig hervormen. Dat staat in hun coalitieakkoord “Aan de slag”. Ze zetten in op preventie en bewezen effectieve behandelingen. Prikkels die leiden tot overbehandelen of vooral lichte in plaats van zwaardere doelgroepen willen ze schrappen. Zo schaffen ze lichte opvoedondersteuning af en niet-gecontracteerde zorg.

Het kabinet wil financiële prikkels verminderen en er komt op meerdere plekken in de zorg strengere toetsing op effectiviteit van behandelingen.

Hoge(re) volumes draaien moet niet meer lonen in de ziekenhuizen. “Prikkels die aanzetten tot overbehandeling worden verminderd, terwijl bewezen effectieve zorg leidend wordt in pakket, organisatie en bekostiging. Er blijft ruimte voor nieuwe medische technologieën en behandelingen, maar we gaan strenger toetsen op bewezen effectiviteit en bijdrage aan passende zorg.”

De zorgakkoorden met afspraken over volumenormen worden voortgezet.

Afschaffen niet-gecontracteerde zorg

De boodschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is één op één overgenomen: “Ook werken we aan een gelijker speelveld tussen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.”

De coalitiepartners gaan zelfs nog verder en zijn voornemens om niet-gecontracteerde zorg helemaal af te schaffen: “Bij het streven naar passende zorg, hoort ook het afschaffen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, met een overgangsperiode en oog voor behoud van personeel. Zorgverzekeraars moeten zorg uit het basispakket voldoende contracteren, een restitutiepolis aanbieden (voor o.a. zorg in het buitenland) en samenwerking afdwingen om op deze manier passende zorg de norm te maken.”

Geen geld meer voor lichte opvoedondersteuning

Dit kabinet wil de reikwijdte van de jeugdzorg aanpassen. Ze hebben besloten lichte (opvoed)ondersteuning niet meer te betalen. “We maken een scherp onderscheid tussen preventie, lichte (opvoed)ondersteuning en specialistische zorg. Lichte (opvoed)ondersteuning wordt niet meer gefinancierd of collectief georganiseerd. Passende zorg is de norm en waar mogelijk vergoeden we alleen bewezen effectieve jeugdzorg.”

Hervorming jeugdzorg, ouderenzorg en ggz

Naast de hervorming van de jeugdzorg wil het kabinet ook de ggz hervormen. “Prikkels die lichte zorg bevoordelen worden afgebouwd er vindt meer sturing plaats op uitkomsten.” Wel willen ze “dat vaker bemoeizorg wordt aangeboden bij mensen die zorg mijden of onbegrepen gedrag vertonen, ook om de politie te ontlasten.”

De ouderenzorg is al begonnen aan de hervorming die het kabinet graag voortzet. Ze gaan investeren in zorgzame buurten en nieuwe woonvormen. Ze zetten de scheiding tussen zorg en wonen door en werken naar één Pakket Thuis.

Bij alle hervormingen wil dit kabinet oog houden voor mensen met een chronische aandoening. Ze willen daarom compensatie geven aan deze doelgroep via het gemeentefonds en “stoppen het doorgeslagen indicatiecircus: niemand hoeft zijn chronische ziekte of beperking meer periodiek aan te tonen.”

Minder geld voor vervolgopleiding medisch specialisten

Ook worden er geschoven in de opleidingsbudgetten. Er moet meer aandacht komen voor werken buiten het ziekenhuis. Daarom maken ze “meer ruimte voor opleiden in de eerstelijnszorg, de wijkverpleging, de ouderenzorg en het sociaal domein en maken het overstappen van werk in het ene zorgdomein naar het andere makkelijker.” In de begroting is te lezen dat er minder geld 110 miljoen euro bezuinigd wordt op vervolgopleidingen van medisch specialisten.

Aanpak tekort aan personeel, huisartsen en medicijnen

De coalitie hoopt het personeelstekort aan te pakken met “slimmer organiseren, minder administratieve lasten en meer ruimte voor innovatie en professionele autonomie”. Ze hopen dat zorgverleners meer uren gaan werken. Gegevensuitwisseling moet beter. De coalitie wil een “landelijk dekkende infrastructuur voor gegevensuitwisseling”.

De coalitie wil het huisartsentekort tegengaan. Hoe ze dat gaan doen, is niet nader uitgewerkt in het coalitieakkoord.

Het geneesmiddelentekort heeft de aandacht van deze coalitie: “Daarvoor zetten we onder andere in op meer Europese productie, het terugdringen van overmedicatie en het tegengaan van verspilling.”

Preventie

Het kabinet wil de mindset rondom gezondheid veranderen “van zorg naar gezondheid, van behandelen naar voorkomen, van individuele aanpakken naar een sterke sociale basis”. Ze zetten in op preventie. Ze nemen zich voor de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen in de samenleving te verkleinen en in dezelfde moeite door de zorg te verlichten en ervoor te zorgen dat mensen langer kunnen doorwerken.

Concreet betekent dat dat kinderen in het basis en voortgezet onderwijs gratis schoolfruit krijgen. De wet die kindermarketing reguleert wordt aangescherpt. Sportaccommodaties wordt verduurzaamd en gerenoveerd.

Initiatieven voor de rookvrije generatie kunnen op steun rekenen van deze coalitie. Ook wordt het houden van een voorraad illegale vapes strafbaar en komt hier handhaving op.

Concentratie en spreiding

Zorgverzekeraars moeten meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om te sturen op volume beperkingen en effectieve behandelingen. De overheid zelf moet ook “een meer sturende rol op het zorglandschap van de toekomst krijgen, toekomst, met meer regie op spreiding en concentratie en indien nodig strengere eisen aan vergunningverlening.”

Zorginstituut

Het Zorginstituut krijgt meer zeggenschap. “We maken passende zorg de norm, ook in de aanspraak, implementeren die sneller en vergoeden alleen nog zorg die bewezen meerwaarde heeft voor de patiënt. Er worden via wet- en regelgeving strengere eisen gesteld aan de voorwaarden, kwaliteit en totstandkoming van beroepsrichtlijnen. Het Zorginstituut krijgt hierbij een stevigere rol.”

Zorgfraude

“We pakken zorgfraude hard aan en zorgen voor duidelijke en aangescherpte normen voor verantwoord ondernemerschap in de zorg, waaronder het inperken van de uitwassen van private equity.” Dit wil de coalitie doen door het Infromatieknooppunt Zorgfraude meer toegang tot gegevens te geven, zorgfraudeurs strafrechtelijk te vervolgen, toezichthouders meer bevoegdheden te geven en een Taskforce zorgfraude op te richten bij de politiek.