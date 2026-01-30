Coalitie bezuinigt 10 miljard op zorg

Coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen bijna 10 miljard bezuinigen op de zorg. Voor een groot deel moet dit uit een verhoging van het eigen risico komen. Dit valt te lezen in het vrijdag gepresenteerde akkoord.

DEN HAAG - Fractievoorzitters Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yesilgoz (VVD) tijdens het presenteren van hun coalitieakkoord in Nieuwspoort. KOEN VAN WEEL / ANP

Het gaat om zo’n 15 maatregelen waarop wordt bezuinigd in stappen tot 2030. Zo wordt het eigen risico jaarlijks aangepast aan loon en inflatie. Dit scheelt de schatkist jaarlijks structureel ongeveer 4,7 miljard euro. Ook wordt het eigen risico per 2027 verhoogd met 60 euro. Dit levert de begroting vanaf 2027 1 miljard euro op.

Langdurige zorg

Op de langdurige zorg wordt structureel een kleine 2 miljard euro bezuinigd. Een miljard hiervan komt voor rekening van het bestuurlijke akkoord Wlz en het beleid om wonen en zorg te scheiden. Verder wordt de huishoudelijke hulp uit de Wmo gehaald (-435 miljoen euro) en worden niet-bestemde middelen voor de ouderenzorg uit het budget genomen (-470 miljoen euro).

Schrappen aftrek zorgkosten

Andere grote bezuinigingen zijn het schrappen van de aftrek specifieke zorgkosten. Die wordt per 2028 volledig geschrapt en dit levert structureel 618 miljoen euro op. Ook zet de coalitie in op passende zorg. Zo komt er een wettelijk instrumentarium om hogere eisen te stellen aan richtlijnen. Dit moet structureel 548 miljoen opleveren.

Informatiepositie zorgverzekeraars

Hierbij passend wordt de informatiepositie van zorgverzekeraars ten opzichte van zorgaanbieders versterkt. Dit moet het mogelijk maken dat zorgverzekeraars beter kunnen sturen op de inkoop van passende zorg en dit zou structureel 190 miljoen opleveren. Het afschaffen van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg vanaf 1 januari 2029 zou 150 miljoen besparen.

Het verlagen van de beschikbaarheidbijdrage voor medische vervolgopleidingen vanaf 2029 moet het kabinet 110 miljoen besparen. Vanaf dat moment wordt ook de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg verlaagd met 100 miljoen

Reactie Rob Jetten

D66-leider Rob Jetten vertelde bij de persconferentie over het akkoord dat er niet bezuinigd wordt op de zorg, maar dat de groei van de zorgkosten wordt geremd. “We bezuinigen niet, maar we voorkomen een explosie in de zorgkosten”, vertelde Jetten.

De coalitie stelt overigens niet alleen zorgbezuinigingen voor. Er komt 350 miljoen als tegemoetkoming voor chronisch zieken en voor medische preventie wordt 35 miljoen uitgetrokken. Ook wordt 150 miljoen gereserveerd voor bijvoorbeeld gratis schoolfruit en uitbreiding van het programma Kansrijke start.

Alle financiële maatregelen met structureel effect in miljoenen

Eigen risico niet verlagen en indexeren per 2027 ( -4.766 )

) Verhoging eigen risico met 60 euro per 2027 ( -1.050 )

) Bestuurlijk akkoord Wlz / Scheiden wonen en zorg ( -990 )

) Aftrek specifieke zorgkosten ( -618 )

) Passende zorg (wet- en regelgeving) ( -548 )

) Vrijvallen resterende envelop ouderenzorg ( -470 )

) Huishoudelijke hulp uit Wmo met vangnet ( -435 )

) Gelijktrekken vermogensgrenzen zorgtoeslag ( -324 )

) Eigen bijdrage wijkverpleging ( -225 )

) Tranchering eigen risico op 150 euro ( -200 )

) Versterken informatieplicht zorgverzekeraars ( -190 )

) Afschaffen vergoeding ongecontracteerde zorg ( -150 )

) Selectie geneesmiddelen en pakketbeheer ( -150 )

) Vervolgopleidingen medisch specialisten ( -110 )

) Beschikbaarheidbijdrage academische zorg ( -100 )

) Medische preventie ( 35 )

) Sport ( 50 )

) Jeugd en school ( 150 )

) Envelop tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken (350)

De partijen hebben samen 66 zetels en zijn daarom afhankelijk van medewerking van andere partijen. Daarom is het maar de vraag wat er in de praktijk terechtkomt van de plannen van de partijen.