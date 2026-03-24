Uitgekleed voorstel pandemische paraatheid mag naar de Tweede Kamer

De Tweede Kamer mag gaan stemmen over toekenning van niet 95,8 miljoen euro maar nog slechts 2 miljoen euro aan pandemische paraatheid.

Dat heeft VWS-minister Sophie Hermans zojuist in een Kamerbrief laten weten.

Hermans legt hiertoe het amendement over pandemische paraatheid voor van Tweede Kamerlid Mirjam Bikker. In eerste instantie was het bedrag dat Bikker vroeg 95,8 miljoen euro. Zij had hiervoor dekking gevonden uit onderbesteding op langdurige zorg en ondersteuning. Volgens Hermans was dit echter niet deugdelijk onderbouwd en zij ontraadde het amendement. Voor de 2 miljoen euro waar Bikker het nu over heeft, is de dekking dit jaar wel te vinden. Daarom adviseren de ambtenaren van de minister nu om de Tweede Kamer erover te laten stemmen.

Nog 2 miljoen euro

Bikker denkt 2 miljoen euro te kunnen besteden aan het aanleggen van strategische voorraden zoals het pokkenvaccin en het versnellen van de oprichting van een ‘nationaal samenwerkingsplatform voor infectieziektemodellering en data analytics’.

Het kabinet zegt zich de afgelopen periode te hebben verdiept in de consequenties van de bezuiniging op pandemische paraatheid en de mogelijkheden die ter beschikking staan, zoals door de Kamer gewenst en toegelicht in het amendement. Het kabinet zal hierop terugkomen in de Voorjaarsnota 2026.

Plan voor 300 miljoen euro

Toenmalig VWS-minister Ernst Kuipers had na de coronapandemie een plan opgesteld om Nederland voor te bereiden op een toekomstige pandemie. Jaarlijks zou daar 300 miljoen voor beschikbaar moeten komen. Een reeks maatregelen varieerde van goede monitoring en surveillance tot aan goede informatievoorziening en het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen in de crisisbestrijding. De basis bij de GGD’en zou worden versterkt en er zou worden gewerkt aan een landelijke crisisorganisatie. Ook het flexibel en snel opschalen van zorgcapaciteit vormde een belangrijk onderdeel van de plannen. Kuipers’ aanpak betrof ook leveringszekerheid van medische producten, waaronder geneesmiddelen, vaccins en hulp- en beschermingsmiddelen.
VWS-minister Fleur Agema zette echter een streep door de plannen van Kuipers, zeggende dat het haar opdracht was om pandemische paraatheid weg te bezuinigen. Het nieuwste kabinet volgt deze lijn. Hierop is tot nu toe veel kritiek gekomen. Lezers van Zorgvisie vonden het “kortzichtig”.

