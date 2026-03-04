Skipr

UMCNL: Bezuinig niet op pandemische paraatheid

,

UMCNL roept Kamerleden op om bij te sturen op de VWS-begroting. Volgens de koepelorganisatie van de zeven academische ziekenhuizen moet er vooral niet bezuinigd worden op pandemische paraatheid.

Een van de bezwaren bij de begroting van UMCNL is dat alle middelen voor pandemische paraatheid worden wegbezuinigd. Dat past niet bij het huidige tijdsgewricht en de geopolitieke uitdagingen die op het land afkomen. “Stuur bij op het voornemen om de middelen voor pandemische paraatheid helemaal weg te bezuinigen, zorg dat we als land beter voorbereid zijn op grootschalige gezondheidscrises.”

Weinig overstromingen

Eerder waarschuwde ook Bianca Buurman van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) voor de bezuiniging op pandemische paraatheid. “Je zegt ook niet: we schaffen de dijken af, want we hebben heel weinig overstromingen.”

Betere samenwerking

De umc’s van Nederland roepen ook op tot betere samenwerking tussen de ministeries VWS, EZ en OCW. Daardoor zou het beter mogelijk zijn om de ontwikkeling en vermarkting van innovaties in medische en biotechnologie te ondersteunen.

Samenhangend plan

Tot slot wordt er in de begroting bezuinigd op preventie. UMCNL wil dat er middelen komen voor een samenhangend plan waarin ‘Gezondheid in alle Beleidsdomeinen’ centraal staat.

