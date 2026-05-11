Schaar van 15 centimeter blijft maanden in buik na operatie

Een 53-jarige Italiaanse vrouw heeft een akelige ontdekking gedaan. Zeven maanden na een operatie in een Napolitaanse privékliniek ontdekte ze dat een schaar van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven. Ze heeft aangifte gedaan, meldt het AD.

De vrouw woont in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna, maar werd op 20 oktober geopereerd in Villa delle Querce, een particuliere kliniek in Napels, zo meldt de krant Corriere della Sera.

Buikwandcorrectie

De buikwandcorrectie leek aanvankelijk te zijn geslaagd. Maar de vrouw werd onwel terwijl ze haar moeder bezocht in Casandrino, even buiten de stad.

De moeder van de vrouw belde de hulpdiensten, omdat haar dochter ernstige pijn voelde en zelfs even flauw was gevallen. Dat blijkt uit de aangifte die later werd gedaan.

Chirurgische schaar

In eerste instantie weigerde de vrouw naar het ziekenhuis te gaan, maar in april bezocht het slachtoffer haar huisarts in Emilia-Romagna. Die verwees de vrouw door voor een CT-scan. Uit de scan bleek dat de pijn werd veroorzaakt door een flinke chirurgische schaar van zo’n 15 centimeter, die in de onderhuidse laag van haar buik was achtergebleven bij de eerdere operatie.

