GGZ WNB vreest landgoed deels te moeten verkopen

,

Het onderhoud en beheer van landgoed Vrederust is voor GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) niet langer te betalen. Als de woningbouwplannen stranden, dreigt de ggz-organisatie een deel van haar terrein te moeten verkopen. Dat meldt BN DeStem.

GGZ WNB bezit zo’n 44 hectare aan landgoed. “We hebben minder klinische cliënten. En de vergoeding die we per cliënt krijgen houdt geen rekening met het onderhoud van het landgoed”, vertelde bestuurder Jasper Schetters van GGZ WNB in februari tijdens een raadsbijeenkomst.

Woningbouw

In 2022 ambieerde GGZ WNB een deel van haar vastgoed te verkopen om woningbouw op haar terreinen mogelijk te maken en zelf weer financieel gezond te worden. Hoewel eind 2024 het bijzonder beheer van de bank werd opgeheven, blijft de financiële situatie precair.

BN DeStem meldt dat GGZ WNB sinds 2015 tevergeefs andere zorgpartners heeft geprobeerd aan te trekken. In 2023 tekende de gemeente Bergen op Zoom een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw. Het plan – dat het landgoed in ere moet herstellen, natuur en wonen versterkt en zorg en recreatie samenbrengt – heeft inmiddels al een miljoen euro gekost.

Verkopen

Als de gemeenteraad niet instemt, vreest Schetters dat een deel van het landgoed zonder ontwikkelvisie verkocht moet worden. Volgens de bestuurder heeft GGZ WNB namelijk geen geld en tijd voor een nieuw ontwikkelplan.

FinanciënGgzVastgoed

