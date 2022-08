GGZ WNB wil vastgoed verkopen en woningbouw op terrein

Dat zeggen bestuurders Els Govers en Quirijn Lok op 3 augustus in dagblad BN De Stem. Govers is sinds 2019 bestuurder, Lok trad aan op 1 april. Onlangs presenteerden zij hun strategische visie. Daarin speelt de verkoop van grond en panden een belangrijke rol. GGZ WNB had in 2021 een positief resultaat, maar die willen de bestuurders verdubbelen om een solide basis te hebben: van vier ton naar acht ton.

Bezuinigingen

De verkoop van vastgoed levert niet alleen direct geld op, maar ook structurele bezuinigingen, zo redeneert de raad van bestuur. GGZ WNB wil onder andere haar hoofdgebouw verkopen. Een vastgoedinvesteerder heeft interesse om hier zorgappartementen in te maken, maar de koop is nog niet rond. Daarnaast wil de ggz-instelling collega-zorgverleners als ASVZ, SDW en tanteLouise op het terrein huisvesten, naast een aantal niet-zorgwoningen (sociale woningbouw en koopwoningen) plus kleine bedrijvigheid – waar cliënten bijvoorbeeld kunnen werken als dagbesteding.

Woningbouw

De gemeente Bergen op Zoom staat positief tegenover het idee van woningbouw op het terrein van GGZ WNB in Halsteren. De zorginstelling is ook al in gesprek met woningcorporatie Stadlander.