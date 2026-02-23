Ggz-organisatie vraagt uitstel van betaling aan

Skipr

Phitaal, een ggz-organisatie met tien behandelcentra in Midden- en Zuid-Nederland heeft bij de rechtbank Limburg uitstel van betaling aangevraagd. Een bewindvoerder onderzoekt de mogelijkheden om een doorstart te maken.

Phitaal biedt geestelijke gezondheidszorg aan ruim drieduizend cliënten. In samenwerking met de verzekeraars wordt deze zorgverlening de komende periode voortgezet. Het is dan ook de bedoeling dat de ruim driehonderd medewerkers en behandelaars voorlopig aan het werk blijven.

Geen contract

De organisatie stelt dat het niet lukte de tekorten uit het verleden weg te werken, mede doordat niet alle zorgverzekeraars een contract met Phitaal hebben gesloten. “We hebben hard gewerkt om Phitaal beter en efficiënter te maken”, zegt interim-bestuurder Arina Kruithof in een persbericht. “Toen eind 2025 duidelijk werd dat Phitaal toch niet zelfstandig kon voortbestaan, hebben wij een zorgverlener gevonden die ons zou kunnen overnemen. Om die overname te realiseren was een schuldsaneringstraject noodzakelijk. Maar helaas is het niet gelukt daar tijdig de benodigde steun voor te krijgen.”

Doorstart

Een bewindvoerder gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een doorstart te maken. De zorgverzekeraars hebben gezegd daaraan mee te werken.
Phitaal werd in 2011 in Sittard opgericht en heeft behandelcentra in Heerlen, Maastricht, Sittard, Roermond, Eindhoven, Nijmegen, Oosterhout, Utrecht en Capelle aan den IJssel.

