Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Maatschappelijk Interventie Team levert 2,6 miljoen maatschappelijke waarde op

,

Elke euro die geïnvesteerd wordt in het Maatschappelijk Interventie Team (MIT) in Zuid-Limburg levert tenminste 2,6 euro aan maatschappelijke waarde op. Dat blijkt uit een analyse van VitaValley in opdracht van ZonMw. Het MIT is sinds 2025 als pilot opgestart in 3 regio’s: Maastricht Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad en wordt ingezet door de politie bij acute psychosociale situaties.

Zuid-Limburg krijgt relatief veel meldingen van onbegrepen gedrag. Het gaat vaak om personen die tussen wal en schip vallen: zij hebben bijvoorbeeld meer zorg nodig dan de reguliere opvang biedt, maar komen niet in aanmerking voor gedwongen opname. De problematiek groeit en vraagt om een snelle, multidisciplinaire aanpak. Voor deze doelgroep wordt het MIT ingezet door de politie bij acute psychosociale situaties. De teams werken multidisciplinair, met partners uit zorg, veiligheid en het sociaal domein. Het doel is om snel passende hulp te bieden, escalatie te voorkomen en de samenwerking te versterken. Daarbij ontzorgt het MIT de ketenpartners zoals politie, gemeenten en zorgorganisaties, en wordt tegelijk recht gedaan aan de behoeften van inwoners en professionals.

Onderzoek

Netwerkorganisatie VitaValley heeft een analyse uitgevoerd bij de 2 projecten. Hierin worden de opbrengsten van de investeringen van het MIT in kaart gebracht. De totale inbreng tussen 2025-2029 was 5.2 miljoen euro en de totale opbrengst 13.7 miljoen euro. De waarde komt onder andere voort uit meer gepaste politie-inzet en inzet ggz-crisisdienst, afname acute zorg en toegenomen efficiëntie van betrokken professionals. Naast deze financieel te onderbouwen baten zijn er belangrijke niet-gemonetariseerde opbrengsten. Denk aan welzijn van naasten, rust in de openbare ruimte en toename van de veiligheid.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ggz

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:08 Maatschappelijk Interventie Team levert 2,6 miljoen maatschappelijke waarde op
29 jun 2026 Experts tegen Kamer: voorkom uitval op werk door mentale klachten
26 jun 2026 Tandartsen vangen bot bij NZa, ggz krijgt deels gelijk over tarieven
24 jun 2026 MIND: ondanks AZWA-afspraak worden ‘te zware’ ggz-cliënten nog steeds geweigerd
24 jun 2026 Bestuurder failliet zorgbedrijf moet 1 miljoen euro terugbetalen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties