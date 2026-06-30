Maatschappelijk Interventie Team levert 2,6 miljoen maatschappelijke waarde op

Elke euro die geïnvesteerd wordt in het Maatschappelijk Interventie Team (MIT) in Zuid-Limburg levert tenminste 2,6 euro aan maatschappelijke waarde op. Dat blijkt uit een analyse van VitaValley in opdracht van ZonMw. Het MIT is sinds 2025 als pilot opgestart in 3 regio’s: Maastricht Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad en wordt ingezet door de politie bij acute psychosociale situaties.

Zuid-Limburg krijgt relatief veel meldingen van onbegrepen gedrag. Het gaat vaak om personen die tussen wal en schip vallen: zij hebben bijvoorbeeld meer zorg nodig dan de reguliere opvang biedt, maar komen niet in aanmerking voor gedwongen opname. De problematiek groeit en vraagt om een snelle, multidisciplinaire aanpak. Voor deze doelgroep wordt het MIT ingezet door de politie bij acute psychosociale situaties. De teams werken multidisciplinair, met partners uit zorg, veiligheid en het sociaal domein. Het doel is om snel passende hulp te bieden, escalatie te voorkomen en de samenwerking te versterken. Daarbij ontzorgt het MIT de ketenpartners zoals politie, gemeenten en zorgorganisaties, en wordt tegelijk recht gedaan aan de behoeften van inwoners en professionals.

Onderzoek

Netwerkorganisatie VitaValley heeft een analyse uitgevoerd bij de 2 projecten. Hierin worden de opbrengsten van de investeringen van het MIT in kaart gebracht. De totale inbreng tussen 2025-2029 was 5.2 miljoen euro en de totale opbrengst 13.7 miljoen euro. De waarde komt onder andere voort uit meer gepaste politie-inzet en inzet ggz-crisisdienst, afname acute zorg en toegenomen efficiëntie van betrokken professionals. Naast deze financieel te onderbouwen baten zijn er belangrijke niet-gemonetariseerde opbrengsten. Denk aan welzijn van naasten, rust in de openbare ruimte en toename van de veiligheid.