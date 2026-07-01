Sterk: Wlz-bezuinigingen van oude kabinetten van tafel

Minister Mirjam Sterk zegt de bezuinigingen van oude kabinetten te hebben geschrapt. De bezuiniging die de coalitie wilde doorvoeren wordt anders ingevuld. Voor het eerst publiceert VWS ook een overzicht van groeiruimte voor de individuele sectoren in de Wlz.

Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) | Fotografie: Paul Tolenaar

“We hebben heel goed gekeken welke groei er in de afgelopen jaren is geweest en of we die (gemiddelde) groei kunnen doortrekken naar de toekomst”, aldus de minister in een bericht aan media. “Alle nog in te voeren tariefmaatregelen van vorige kabinetten hebben we daarnaast van tafel gehaald.”

Nieuw overzicht

VWS wijst nu naar een nieuw overzicht met de groei per sector voor de Wlz, deels gebaseerd op groei in het verleden en de verwachte stijging van de zorgvraag. Zo is er ruimte voor de ouderenzorg om tussen 2028 en 2031 gemiddeld jaarljks 3,2 procent extra te groeien. Voor de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz gaat het om respectievelijk 1,9 procent en 2,6 procent.

“Voor de gehandicaptenzorg betekent het dat er in de komende jaren tot 2031 iets meer dan 1,6 miljard bijkomt. Voor de ouderenzorg komt er in totaal bijna 3,9 miljard bij en voor de langdurige ggz gaat het om iets minder dan 0,5 miljard. Daar bovenop volgt dan nog de loon- en prijsbijstelling die jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de meest actuele inzichten van het CPB. Dit is wel echt alles wat we hebben, meer extra geld is er niet.”

VGN tevreden

VGN reageert tevreden en wijst daarbij ook naar de gepresenteerde groeicijfers. “Het is goed dat er een einde komt aan het financiële jojo-beleid”, aldus VGN-directeur Theo van Uum. “Met een stabiel financieel kader ontstaat er ruimte om het over de inhoud te hebben. De komende tijd praten we met alle betrokken partijen verder over de toekomst van de gehandicaptenzorg. Die moet toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijven.”

Bestuurlijke akkoorden

De details van het besluit van de minister roepen nog wel vragen op bij het lezen van de Kamerbrief hierover. Zo schrijft de minister in de brief dat de “budgettaire opgave” van de drie bezuinigingen van eerdere kabinetten worden betrokken bij de bestuurlijke akkoorden. “Ik ben mij ervan bewust dat hiermee de opgave voor de akkoorden groter wordt. Indien het niet mogelijk blijkt om deze hogere opgave met de afspraken in de akkoorden te realiseren, dan neem ik tarief- of andere maatregelen om zo de totale opgave in te vullen. Deze route heeft uiteraard niet mijn voorkeur en ik zie voldoende mogelijkheden om te komen tot akkoorden.”

Ook valt in de brief te lezen dat de bezuiniging uit het coalitieakkoord weliswaar in 2027 wordt geschrapt, maar dat hierdoor de “taakstelling” pas vanaf 2028 ingaat. Een woordvoerder van VWS vertelt desgevraagd dat er geen sprake is van uitstel. Hij zegt dat VWS zal voldoen aan de afspraken uit het coalitieakkoord, maar merkt op dat er alsnog veel extra geld naar de sectoren zal gaan zoals uit het nieuwe overzicht blijkt.