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Detacheerder Aethon neemt branchegenoot OTTO Health Care over

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OTTO Health Care draagt per 1 juli 2026 zijn activiteiten rond buitenlandse zorgprofessionals over aan Aethon. De overname door de grotere branchegenoot moet OTTO Health Care in staat stellen om verder te groeien.

OTTO Health Care haalt nu zo’n vijf jaar, sinds de coronacrisis, zorgmedewerkers uit vooral Azië en Zuid-Europa. Volgens het bedrijf werken nu zo’n 250 buitenlandse krachten in zorg en kinderopvang. Aethon is detacherings- en uitzendbureau dat zich met name richt op zorg en welzijn en kinderopvang. Het grotere Aethon moet OTTO Health Care helpen om verder te groeien.

Alle buitenlandse zorgprofessionals en opdrachtgevers van OTTO Health Care zijn de afgelopen weken geïnformeerd over deze ontwikkeling.

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