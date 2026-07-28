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Thema: Ggz
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GGzE stopt met geliefde paardentherapie vanwege personeelstekort

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GGz Eindhoven (GGzE) stopt met het aanbieden van paardentherapie. Brabants Dagblad meldt dat de ggz-aanbieder te veel geld moet investeren in personeel, paarden en de accommodatie om het op de lange termijn overeind te houden.

De Paardenhoeve is zo’n tien jaar geleden opgericht op het Eindhovense landgoed van GGzE. Zo’n negentien cliënten volgen paardentherapie onder begeleiding van drie professionals. De therapie – waarbij paarden als mede-therapeut en spiegel dienen – is geliefd: mensen staan op de wachtlijst.

Dagbesteding in tact

“Om de therapie op een verantwoorde manier voort te zetten zijn dermate veel investeringen nodig in personeel, paarden en de accommodatie, dat we geen mogelijkheid zien om de therapie financieel gezond en toekomstbestendig te organiseren”, meldt de woordvoerder van GGzE aan het Brabants Dagblad.

Naar verwachting stopt de therapie per 1 december. GGzE meldt dat het om een voorgenomen besluit gaat en dat de gevolgen in kaart worden gebracht. De dagbesteding – waarbij cliënten de paarden verzorgen, voeren en de stallen uitmesten – blijft wel in tact.

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